Samsungin erikoinen The Freestyle -projektori nyt ennakkotilattavissa - kaupan päälle vuodeksi Elisa Viihde Viaplay

Nyt tämän kyseisen laitteen saa ennakkotilattua Suomessa. Varsinainen myynti alkaa 14.2.2022.Ennakkotilaajia houkutellaan tarjouksella. Kaupan päälle saa 12 kuukaudeksi Elisa Viihde Viaplay -tilauksen, jonka arvo on noin 155 euroa. Viaplay-kampanjakoodi on noudettava Samsung Promotion -sovelluksesta uudella The Freestyle -projektorilla viimeistään 13.3.2022 ja aktivoitava viimeistään 13.5.2022.Lisäksi ennakkotilaajat saavat The Freestyle Case -kotelon, jonka arvo on 60 euroa.Lisätietoa ennakkotilauksesta ja edusta saa täältä The Freestylessä on monipuolinen teline, joka mahdollistaa jopa 180 asteen kierron. Tämän ansiosta kuvaa voidaan esittää pöytään, lattiaan, seinään tai kattoon. Kuva voidaan esittää jopa 100 tuuman koossa. Laatu on Full HD -tasoa.Kuvan näyttämisen lisäksi sitä voidaan käyttää tunnelmavalaistukseen sekä älykkäänä kaiuttimena. Laite sisältää käyttöjärjestelmän osalta samoja ominaisuuksia kuin Samsungin televisiot. Lisäksi sisältöä voi toistaa puhelimen kautta.