Googlelta tulossa uusi Chromecast-laite

Yhtiön 2013 alun perin esittelemää suoratoistolaitetta on päivitetty vuosien saatossa keskimäärin parin vuoden välein. Edellinen Chromecast w/Google TV esiteltiin 2020, joten olettaa sopiikin, että hakujätillä on tänä vuonna tarjolla uutta donglea.9to5Googlen saamien tietojen mukaan uusi Google TV:llä varustettu Chromecast kantaa koodinimeä Boreal ja saapuu juurikin tänä vuonna. Tarkempaa ajankohtaa julkaisulle tai speksejä eivät sivuston lähteet ole pystyneet kertomaan, mutta muiden huhujen mukaan Google olisi siirtymässä AV1-videoformaattiin.AOMedia Video 1 eli lyhennettynä AV1 on avoimen koodin videoformaatti, joka on seuraaja Googlen kehittämälle ja suosimalle VP9-formaatille. Tämä mahdollistaisi paremman kuvanlaadun vähemmällä tiedonsiirrolla.Voi hyvin olla, että Google myös uudistaa tikun piiriä sekä tallennuskapasiteettia, mutta tästä ei ole vielä tarkempaa tietoa.Kyseessä on todennäköisesti päivitetty versio, joka edeltäjän tavoin tukee 4K HDR -sisältöä, mutta tarjoaa paremman formaattituen sekä sulavamman käyttökokemuksen.