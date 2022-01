Paljonko katseluita pitää YouTube-videoilla olla, jotta niistä tulevilla mainostuloilla eläisi Suomessa?

Moni työn ikeessä raatava saattaa haaveilla perinteisestä oravanpyörästä pois hyppäämisestä. Kenties tekemällä sisältöä nettiin itseään kiinnostavasta aihepiiristä? Mutta mitä se oikein vaatisi?

Digitaaliseen markkinointiin keskittynyton tehnyt laskuharjoituksen siitä,. Yhtiö on napannut kunkin maan keskipalkan ja suhteuttanut sitä siihen, paljonkotulouttaa sisällöntuottajille mainosrahaa mainosverkkonsa kautta.Mukana luvussa ovat siis vain ja ainoastaan YouTube-videoiden yhteydessä näytettävät mainokset, mutta erilaiset sisältöyhteistyöt on jätetty pois laskuista. Lisäksi luonnollisesti jokaisella kiinnostuksen aiheella on oma, hurjasti vaihteleva mainoshinnoittelunsa: tällä hetkellä vaikkapa kryptovaluutoista videoita tekevät tienaavat hurjasti paljon enemmän kuin vaikkapa 1980-luvun junien pienoismalleista videoita verkkoon tuottavat.Rebootin laskelmissa suomalaisten keskiansioksi on otettu, joka on Rebootin käyttämien tietojen mukaan suomalaisten vuositason keskimääräinen käteen jäävä nettopalkka.Tuon samaisen summan tienaamiseen YouTube-videoiden avulla pitäisi YouTube-kanavan kerätä vuodessa noin 8,5 miljoonaa näyttöä. Tutkimus on tehty jo vuoden 2021 kesällä, joten luvut ovat voineet sittemmin muuttua, mutta se antanee hieman perspektiiviä monen urahaaveille silti. Julkaisemalla videon kerran viikossa pitäisi kunkin videon kerätä keskimäärin noin 165 000 näyttökertaa edellämainittuihin lukuihin pääsemiseksi.