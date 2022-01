Punainen Risti ison tietomurron kohteena - yli 515 000 ihmisen tiedot vaarassa

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) on joutunut mittavan kyberhyökkäyksen kohteeksi. Järjestö kertoo asiasta tiedotteessaan . Tietomurto havaittiin aiemmin tällä viikolla.

Järjestön mukaan hakkerit onnistuivat saamaan servereiltä henkilötietoja ja muita luottamuksellisia tietoja yli 515 000 henkilön osalta. Mukana on muun muassa tietoja ihmistä, jotka ovat joutuneet erilleen perheistään aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien takia tai ovat muuten kadoksissa.Hyökkäyksen takia perheyhteyteen liittyvää toimintaa ei pystytä tällä hetkellä tekemään lainkaan, sillä palvelimet on suljettu. Esimerkiksi Iltalehti kertoo , että tietomurto koskettaa myös Suomen Punaista Ristiä noin kolmen tuhannen ihmisen osalta.Tietoja ei ole toistaiseksi jaettu julkisuuteen. Myöskään tekijästä ei ole varmuutta.ICRC:n johtajavetoaa tiedotteessa tekijää toimimaan oikein, sillä tietojen vuotaminen julkisuuteen saattaa lisätä tuskaa jo valmiiksi paljon kärsineille ihmisille.Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin uhkatiedustelun johtajakertoo, että Check Pointin datan mukaan terveydenhuolto on yksi toimialoista, johon kohdistetaan eniten hyökkäyksiä. Tämän uskotaan jatkuvan näin myös vuoden 2022 aikana.Finkelsteenin mukaan hakkerit eivät anna armoa terveydenhuollolle tai muille vastaaville humanitaarisille kohteille. Hänen mukaansa hakkeriryhmät ovat tietoisia näiden kohteiden arkaluonteisista tiedoista, jonka myötä hakkerit näkevät nämä nopeana rahakohteena.