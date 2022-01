Jättikauppa: Microsoft hankkii Activision Blizzardin 68,7 miljardilla dollarilla

Kaupan myötä Microsoft vahvistaa osaamistaan mobiilipelaamisen, PC-pelaamisen, konsolipelaamisen ja pilivipelaamisen osalta. Microsoft kertoo, että osaamista tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa myös niin sanotussa metaversumissa.Tämän ison kaupan myötä Microsoft nousee liikevaihdoltaan maailman kolmanneksi suurimmaksi peliyhtiöksi. Edellä on vain Tencent ja Sony. Kaupan arvellaan toteutuvan vuoden 2023 aikana.Activision Blizzardin alaisuudessa on 10 000 työntekijää sekä isoja nimikkeitä kuten Call of Duty, Overwatch ja Warcraft.Activision Blizzardin toimitusjohtaja kertoo jatkavansa toimitusjohtajan työtä ainakin kaupan varmistumiseen saakka.Activision Blizzardin on ollut viime aikoina kohun keskellä, sillä julkisuudessa on noussut esille paljastukset seksuaalisesta ahdistelusta yhtiön sisällä.