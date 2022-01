ABC avaa bensa-aseman, jossa ei voi tankata - vain sähköautoille

S-ryhmän huoltoasemaketju ABC laajenee Helsingissä tällä viikolla täysin uudella konseptilla. Ketju avaa Espoon Jupperiin Alepan, jonka yhteyteen tukee ABC-asema, joka ei myy lainkaan fossiilisia polttoaineita.

Aseman omistavanmukaan kyseessä on kokeilu, joka on osa S-ryhmän valtakunnallisen latausverkoston kehitystä. ABC on laajentanut vauhdilla sähköautojen latausverkostoaan ja tahti tulee vain kiihtymään jatkossa.Uusi Jupperiin avattava ABC:n latausasema ei tekniikaltaan ole kovinkaan kunnianhimoinen, sillä yhtiön mukaan latausasemalla on tarjolla ainoastaan AC-peruslatauspisteitä eli ei lainkaan pikalatausmahdollisuutta. Latauspisteen tarkoitus lieneekin tarjota hieman lisää sähköä samassa yhteydessä asioivien Alepan asiakkaiden sähköautoihin. Uusi asema avataan 13.1.2022.Sinänsä huoltoasemia, joissa ei ole tarjolla lainkaan bensan tai dieselin tankkauksen mahdollisuutta, ilmestynee jatkossa paljonkin lisää. Uusien huoltoasemien lupien saaminen on usein vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Esimerkiksi pohjavesialueille uusia huoltoasemia ei käytännössä saa rakentaa lainkaan . Lisäksi bensaa ja dieseliä jakelevien huoltoasemien ympäristövaatimukset ovat erittäin raskaat - ja kalliit.