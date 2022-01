Härskiä? Nortonin virustorjunta louhii käyttäjiensä tietokoneilla kryptovaluuttaa, iso siivu menee Nortonille itselleen

Yksi tunnetuimmista toimijoista alalla on, jonka juuret juontavat aina 1980-luvulle saakka erilaisten apuohjelmien muodossa.Nyt yhtiön lippulaivatuote,, on hypännyt varsin kauas virustorjunnan saralta: kryptovaluuttojen ihmeelliseen maailmaan.Käytännössä Norton 360 päivityksen yhteydessä käyttäjälle tarjotaan uutena vaihtoehtona Nortonin kryptovaluutan louhintaan osallistumista. Koska edes termi kryptovaluutta on tuskin tuttu kaikille Nortonin asiakkaille - ja lisäksi mukaan kun luetaan ihmisten taipumus hyväksyä asennuksen yhteydessä sokeasti kaikki tarjotut ehdot - voidaan olettaa miljoonien ihmisten tietokoneiden muuttuneen viime aikoina kryptovaluuttaa louhiviksi koneiksi.Norton 360:n omistavanappaa kaikista käyttäjien tietokoneilla louhimista-kryptorahoista 15 prosenttia itselleen.Loput jäävät käyttäjälle itselleen. Tavallaan.Louhitut kryptovaluutat pitää lunastaa tavallisiksi euroiksi ja yleensä kryptovaluuttojen vaihtokulut ovat niin suuret, että taustalla hyrrännyt, tietokoneen resursseja kuluttanut louhinta tuskin tuottaa lainkaan nostettavaa tavallista rahaa. Lisäksi voidaan spekuloida sitä, moniko Nortonin käyttäjistä edes ymmärtää, mitä tietokone puuhaa taustalla ja mitä tuo mystinen kryptovaluutta edes on.Luonnollisesti louhinta kuluttaa myös sähköä ja tietokoneen osia. Joten käytännössä ainoa varma voittaja tempussa on Norton itse, joka saa kaikilta kryptoa louhivilta asiakkailtaan 15% siivun itselleen.Nortonin mukaan louhintaa tehdään vain, kun tietokoneen resursseja on vapaana, joten toiminnan ei pitäisi sinänsä hidastaa tietokoneen toimintaa. Mutta kuten asiasta uutisoinutaiheellisesti huomauttaa , virustorjuntojen pitäisi yleisesti ottaen nimenomaanepämääräinen kryptojen louhinta, ei olla osa toimintaa.