"Piraattien Netflix" sulkeutui – taas

Olemme seuranneet Popcorn Timen elinkaarta mielenkiinnolla vuosien ajan. Kyseinen palvelu aukesi 2014 , jolloin sitä tituleerattiin piraattien Netflixinä, mutta kuten laittomalta latauspalvelulta odottaa sopii, tien on ollut kivinen.

Alkuperäinen ylläpito katosi toiminnasta pikaisesti, mutta palvelu sinnitteli eri ylläpidon toimesta seuraavalle vuodelle. Popcorn Time lopetti toimintansa noin vuosi perustamisen jälkeen , mutta tämä ei ollut tarinan päätepysäkki.Pandemien iskiessä noin kaksi vuotta sitten Popcorn Time herätettiin jälleen henkiin . Varsinaista syytä sulkemiselle ei kerrottu Bloombergin mukaan , mutta kenties korona-aika – olihan uusi versio nimetty peräti koronan mukaan – on ylläpitäjien mielestä ohi.Todennäköisempää on, että tarjontaa piraattien Netflixille nykyisessä suoratoistomaailmassa ei enää ole eikä painostus tekijänoikeuksien haltijoilta ole ainakaan helpottanut toimintaa.Popcorn Time on BitTorrent-verkkoa hyödyntävä suoratoistopalvelu, jossa elokuvien ja TV-sarjojen jaksojen katsojat jakavat katsomisen taustalla tiedostoa muille käyttäjille.Niinpä palvelun käytössä ja sisältöä katsottaessa osallistuu myös luvattomaan jakamiseen, joten tällöin voi syyllistyä esimerkiksi Suomen lakien mukaan tekijänoikeuslain vastaiseen toimintaan.Itse palvelun ylläpitäjät ovat aina pesseet kätensä laittomuuksista viitaten siihen, ettei palvelussa itsessään säilytetä laitonta materiaalia.Nähtäväksi jää tuleeko Popcorn Time palaamaan vielä joskus linjoille uusien ylläpitäjien toimesta.