BMW esitteli väriä vaihtavaa autoa

Saksalainen BMW esitteli CES 2022 -messuilla uudenlaista teknologiaa, jonka myötä autoilijan ei tarvitse tyytyä vain yhteen väriin.

Kyseinen tekniikka on nimeltään iX Flow. Värin vaihtamisessa hyödynnetään E Ink -teknologiaa, joka on tuttua muun muassa e-kirjojen lukulaitteista.Autoon on luotu mittojen mukaan tehty E Ink -päällyste, jonka pintaan voidaan tuoda eri värejä sähköisillä signaaleilla napin painalluksella. Värit tosin rajoittuvat ainakin tällä hetkellä valkoiseen, mustaan ja harmaaseen.Väriä vaihtava ulkokuori tuo BMW:n mukaan muutamia etuja. Ensimmäisenä on personointi, sillä auton omistajan ei tarvitse tyytyä vain yhteen väriin. Se voi auttaa myös pitämään auton viileämpänä vaihtamalla väriä valkoiseen. Lisäksi muuttuvan värin avulla auton voi laittaa vilkkumaan, jolloin sen löytää helpommin esimerkiksi parkkipaikalta.Tekniikka on kuitenkin vielä kehitteillä, joten ihan heti tällaista autoa ei pääse ostamaan paikalliselta autokauppiaalta.Väriä vaihtavan auton esittelyä voi katsoa tästä YouTube-videosta kohdasta 2:52 alkaen