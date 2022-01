LG:n päivitetyt televisiot sopivat myös PC-pelaamiseen

LG OLED

LG:n vuoden 2022 TV-mallisto koostuu näistä tuoteperheistä: OLED 8K, OLED 4K, QNED Mini LED 8K, QNED Mini LED 4K ja QNED 4K.LG:n parhaimpia malleja ovat OLED-mallit. Näihin kuuluu 8K-resoluution OLED 8K Z2 ja erilaiset 4K-mallit (G2, C2, B2 ja A2).Uusissa G2- ja C2-malleissa käytetään OLED evo-tekniikkaa, joka tarjoaa aiempaa kirkkaampaa kuvaa. Lisäksi G2-sarjassa käytetään Brightness Booster -tekniikkaa, joka nostaa kirkkautta entisestään.LG:n G2-tuoteperhe sisältää uuden 83-tuumaisen mallin sekä maailman ensimmäisen 97-tuumaisen OLED-television. Uutuudet täydentävät aiempaa 55- ja 65- ja 77-tuumaisista malleista koostuvaa valikoimaa.C2-tuoteperhe koostuu puolestaan kuudesta kokovaihtoehdosta vuonna 2022: 42, 48, 55, 65, 77 ja 83 tuumaa.LG nostaa esille erityisesti 42-tuumaisen mallin, jonka kerrotaan sopivan erinomaisesti konsoli- ja PC-pelaamiseen.Yksi merkittävä ominaisuus uusissa televisiossa on α (Alpha) 9 Gen 5 AI -suoritin. Se on saatavilla näissä malleissa: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99 ja QNED Mini LED QNED95.Uusi suoritin parantaa skaalaustehoa ja se kykenee LG:n mukaan luomaan kuvalle kolmiulotteisemman vaikutelman erottelemalla etualan ja taustaelementit selkeämmin toisistaan. Lisäksi se parantaa ääniominaisuuksia, sillä yhdessä televisioiden kaiuttimien kanssa suoritin pystyy tuottamaan virtuaalisen 7.1.2-surround-äänen.Mini LED -televisioissa käytetään Quantum Dot NanoCell -teknologiaa ja Mini LED -taustavaloteknologiaa. Näillä pystytään tuottamaan tarkempaa väriä ja entistä syvemmillä mustan sävyillä. Mustat sävyt eivät kuitenkaa yllä aivan OLED-tekniikan tasolle. Kerroimme kesällä LG:n QNED Mini LED -televisioiden saapuvan myyntiin Suomessa . Uudet versiot ilmeisesti eroavat vanhoista uudella suorittimella.Uusi suoritin ei kuitenkaan ole käytössä QNED Mini LED 4K QNED85-mallissa tai QNED 4K QNED80-mallista. Näistä viimeksi mainittu käyttää perinteisiä LEDjä, eikä siis Mini LED-tekniikkaa.LG panostaa uusissa televisioissa vahvasti pelaamiseen.Uusimmissa televisiossa käytetään HDMI 2.1-liitäntöjä, jotka tukevat täyttä 48 Gbps:n siirtokykyä. Pelaaminen onnistuu 4K 120 Hz -laadulla. Näin ollen televisiot sopivat sekä konsoli että PC-pelaajille.Televisioista kaikki muut paitsi OLED 4K A2 sisältävät näitä HDMI 2.1 -liitäntöjä. Parhaissa malleissa (Z2, G2, C2, QNED99 ja QNED95) liitäntöjä on neljä kappaletta ja muissa on kaksi.Lisäksi pelaaminen onnistuu NVIDIA GeForce Now- ja Google Stadia-pilvipelipalveluiden kautta. OLED Z2/G2 ja QNED99/95 mallit tukeat Wifi 6 -tekniikkaa, joka voi olla hyödyksi juurikin pilvipelaamisen kohdalla.Uudet televisiot saavat myös Game Optimizer -valikon, joka tarjoaa nopean pääsyn uuteen Dark Room -tilaan, joka säätää näytön kirkkautta paremman pelikokemuksen saavuttamiseksi pimeässä huoneessa. G-SYNC Compatible, FreeSync Premium ja muuttuva virkistystaajuus (VRR) ovat helposti käytettävissä Game Optimizerista.Viime vuoden webOS 6.0 -alusta hyppää nyt webOS 22 -versioon eli vastaamaan vuotta.WebOS 22 hyödyntää henkilökohtaisia profiileja, joiden avulla käyttäjät voivat nauttia mukautetusta katselukokemuksesta. Jokaiseen profiiliin voi määrittää nopean pääsyn haluttuihin suoratoistopalveluihin, vastaanottaa räätälöityjä sisältösuosituksia ja saada reaaliaikaisia muistutuksia.Kirjautuminen näihin profiileihin tapahtuu joko TV-selaimesta tai älypuhelimen NFC:n avulla.NFC:n avulla voi myös peilata mobiililaitteen näyttö televisioon.Lisäksi myös muita ominaisuuksia on tulossa.Uusi Room To Room Share -toiminto mahdollistaa sisällön peilaamisen televisiosta toiseen televisioon. Tämä mahdollistaa kaapeli- tai satelliittisisällön katselun toisessa televisiossa Wi-Fi-yhteyden kautta. Ominaisuus tulee käytettäväksi vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.Uusi Always Ready -toiminto muuttaa LG-television medianäytöksi. Näin televisiolla voidaan toistaa vaikkapa musiikkia tai näyttää valokuvia.