Samsung julkaisi vuoden 2022 Neo QLED-, MicroLED- ja Lifestyle TV -malliston

Uudet Micro LED -televisiot tulevat saataville kolmessa koossa: 110-, 101- ja 89-tuumaisena.Näissä televisiossa käytetään erittäin pieniä mikrometrin kokoisia (miljoonasosa metristä) LED-valoja, jotka tuottavat perinteisempiin ratkaisuihin nähden esimerkiksi eloisempia värejä ja selkeämpää kuvaa. Micro LED-tekniikalla toteutetut televisiot ovat myös pitkäikäisiä, sillä niiden elinikä on jopa 100 000 tuntia, eli yli 10 vuotta.Samsungin Micro LED-televisio toistaa 100 % DCI- ja Adobe RGB -värivalikoimasta. Lisäksi uudet televisiot tukevat 20-bittistä harmaasävysyvyyttä. Samsung kertoo tämän tarkoittavan, että Micro LED -mallit voivat näyttää kohtauksen jokaisen yksityiskohdan ja antavat tarkan kontrollin yli miljoonalla kirkkaus- ja väritasolla, mikä tuottaa upean HDR-kokemuksen.Micro LED-malleissa on Art Mode -tila, jossa käyttäjät voivat luoda oman taidegalleriansa valitsemalla ja näyttämällä suosikkiteoksiaan tai digitaalisia valokuviaan. Uusissa malleissa on myös kaksi eksklusiivista teosta.Multi View -toiminnon avulla voi puolestaan katsella sisältöä neljästä eri lähteestä samanaikaisesti. Tämä toimii jopa 4K-resoluutiolla ja 120 fps:n ruudunpäivitysnopeudella.Äänentoistoon on panostettu Dolby Atmos-kaiuttimilla. Televisioon on sijoitettu ylä-, sivu- ja alakaiuttimet. Micro LED-televisiot tarjoavat myös 99,99 prosentin näyttö-runkosuhteen.Uudet Neo QLED -televisiot ovat saaneet päivitetyn Neo Quantum -prosessorin. Näissä televisiossa käytetään Quantum Mini LEDjä, jotka ovat korkeudeltaan vain 1/40 tavanomaiseen valodiodiin (LED) verrattuna."Tämän vuoden Neo Quantum -prosessori esittelee BLU:n (taustavaloyksikön), jossa on edistynyt kontrastikartoitus ja 14-bittinen gradaatio, mikä parantaa valonlähteen, eli Quantum Mini LEDien hallintaa. Tämän ansiosta televisio voi ohjata valaistustaan 16 384 portaisella asteikolla, mikä on nelinkertainen määrä aiempaan verrattuna", Samsungin tiedotteessa kerrotaan.Kuvanlaatua on parantamassa uusi Shape Adaptive Light -tekniikka, joka hyödyntää Neo Quantum -prosessoria analysoimaan viivoja, muotoja ja pintoja Quantum Mini LED -valon muodon hallitsemiseen, mikä parantaa kaikkien näytöllä näkyvien eri muotojen kirkkautta ja tarkkuutta. Lisäksi käytössä on Real Depth Enhancer -kuvanlaatualgoritmi, jonka luvataan tuovan paremman realismin ja syvyyden tunteen määrittämällä ja prosessoimalla näytöllä olevan kohteen suhteessa sen taustaan.Toinen merkittävä parannuksen kohde on äänentoisto. Uusissa malleissa käytetään tekniikkaa, joka ohjaa television sivuille ja yläreunaan sijoitettuja kaiuttimia tuottamaan parempaa tilaääntä.Samsungin vuoden 2022 The Frame-, The Sero- ja The Serif -malleissa käytetään nyt uutta mattapintaista näyttöä, jossa on heijasteita ja sormenjälkiä estäviä ominaisuuksia.Uusi mattanäyttö on myös saanut kolme UL-verifikaattia (Underwriter Laboratories), jotka ovat "Reflection Glare Free", "Discomfort Glare Free" ja "Disability Glare Free".The Frame -televisio muistuttaa taulua ja sen keskeisin idea onkin esitellä taideteoksia. The Frame on saatavana 32-85-tuumaisena.The Serif muistuttaa perinteistä televisiota, mutta eroaa kuitenkin ulkonäöltään. Uuden 65 tuuman kokovaihtoehdon myötä The Serif on nyt saatavana 43-65-tuumaisena.Alkuperäinen The Sero saapui Suomeen vuoden 2020 kesällä . Tämä televisio näyttää sisältöä sekä pysty- että vaaka-asennossa. Mattapinnan lisäksi uusi ominaisuus on pystysuora Multi View -näkymä, joka mahdollistaa erilaisen sisällön katselun samanaikaisesti.Samsung myös kertoo, että uudet televisiot saavat päivitetyn Smart Hubin eli käyttöliittymän, joka helpottaa siirtymistä erilaisen sisällön välillä. Samalla televisioihin tuodaan uusia ominaisuuksia.Merkittävin näistä on Gaming Hub.Samsungin Gaming Hub tukee NVIDIA GeForce Now, Stadia ja Utomik -pilvipelipalveluita, joiden kautta televisiolla pääsee pelaamaan erilaisia pelejä. The Verge kertoo , että Gaming Hub ei ole tarkoitettu vain pilvipelaamiseen, vaan se tukee myös perinteisiä konsoleita ja niiden ohjaimia. Näin Xbox- tai PS-peliohjainta voi käyttää sekä konsolin kanssa että pilvipelaamiseen, joten ohjainta ei tarvitse vaihtaa.Samsung tosin kertoo, että Gaming Hub ei ole saatavilla Pohjoismaiden markkinoilla julkaisun yhteydessä.Toinen erikoisempi lisäys on NFT-hallinta. Tämä sovellus sisältää intuitiivisen ja integroidun alustan digitaalisten taideteosten selailuun ja ostamiseen MICRO LEDin, Neo QLED:n ja The Framen kautta.Samsungin mukaan uudet ominaisuudet koskevat tässä vaiheessa vain vuoden 2022 malleja, mutta ne voivat tulla myöhemmin myös vanhemmille malleille.