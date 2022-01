Saaga jatkuu: Sivuston HTML-koodin katselu viemässä toimittajan oikeuteen

Jos joku tiirikoi talosi lukon - olipa se mistä syystä tahansa, oli kyseessä sitten kehno lukko, halpa lukko tai jokin ongelma lukossa - ei heillä silti ole oikeutta tunkeutua kotiisi ja viedä mukanaan kotisi tavaroita.

Taustalla on siis tapaus, jossa paikallisen lehden toimittaja oli vieraillut Missourin osavaltion sivistystoimen verkkosivuilla. Sivuilla ollessaan hän oli klikannut selaimensa oikeaa hiirennappia ja uteliaisuudesta halunnut katsoa sivuston HTML-lähdekoodia, valitsemalla selaimesta siis yksinkertaisesti kohdanEli siis asia, jonka alakouluikäinenkin voi tehdä selaimellaan, millä tahansa netistä löytyvällä verkkosivustolla.Ongelma oli se, että jostain käsittämättömästä syystä verkkosivulta löytyi lähdekoodin seasta kaikkien Missourin osavaltion peruskoulun opettajista, heidän täysien nimiensä ja sosiaaliturvatunnustensa kera. Yhdysvalloissa sosiaaliturvatunnus on salassa pidettävä tieto, jota ei lähtökohtaisesti kukaan suostu antamaan eteenpäin ilman erittäin hyvää syytä.Toimittaja ei uutisoinut asiasta eteenpäin, vaan välitti tiedon asiasta Missourin sivistystoimelle ja osavaltion tietoturvasta vastaaville tahoille.Tässä vaiheessa tarinaa luulisi, että sivistystoimi olisi aloittanut heti tutkinnan siitä, kuka on möhlännyt - ja miksi.Sen sijaan osavaltion kuvernöörikertoi haastavansa kyseisen lehden toimittajan oikeuteen tietomurrosta.Tässä vaiheessa juttu siis nykäisi vahvasti absurdin puolelle. Mutta Parson on kaikesta julkisuudesta huolimatta vakuuttunut omasta kannastaan ja on uusimpien tietojen mukaan edelleen viemässä juttua oikeuteen.Tuoreimpien uutisraporttien mukaan Parson perustelee jutun eteenpäin viemistä näin:Tämä siitäkin huolimatta, että-lehden saamien tietojen mukaan Missourin osavaltion sivistystoimen johtaja olisi alunperin halunnut kiittää lehden toimittajaa tietoturvariskin löytämisestä. Myös osavaltion julkisesta turvallisuudesta vastaava viranomainen oli saanut lausunnon FBI:lta, jonka mukaanOsavaltion poliisi on tehnyt asiasta nyt virallisen selvityksen ja vienyt jutun eteenpäin osavaltion syyttäjänvirastolle.