Teknologiavuosi 2021: umpisurkea akkukesto, QR-koodin comeback, sirupula, ...

Vuosi 2021 tullaan muistamaan todennäköisesti historiankirjoissa maailmanlaajuisen koronapandemian toisena vuotena. Mutta siihen mahtui paljon mielenkiintoisia mutkia myös teknologian saralla.

Huippukännyköiden umpisurkea akkukesto, kiitos Qualcommin

Sirupula ja näytönohjainten naurettavat hinnat

Windows 11

QR-koodin vahva paluu parrasvaloihin

Teknologiajättien ongelmat oikeuden kanssa, taittuvat puhelimet, Huawein perintö..

Hyvää uutta vuotta 2022!

Mutta mitä kaikkea sitten vuodesta 2021 jäi teknologian saralla mieleen? Tietysti etätöiden jatkuminen ja muut seikat, jotka tulivat tutuksi jo vuonna 2020, mutta paljon uuttakin sattui ja tapahtui...Vuoden 2021 yksi erikoinen sivujuonne oli se, että aivan kalleimmissa huippuluokan Android-kännyköissä akkukesto romahti lähes naurettavan surkeaksi. Valmistajasta riippumatta.Käytännössä kaikki yli 600 euroa maksavat Android-kännykät, jotka julkistettiin vuonna 2021 kärsivät samasta ongelmasta: niiden akkukesto on pahimmillaan vain puolet siitä, mitä oli tarjolla vuoden 2020 malleissa., ... sama tarina kaikilla.Syypää?Maailman suurin kännyköiden järjestelmäpiirien toimittaja Qualcomm on ollut käytännössä monopoliasemassa jo vuosien ajan Android-huippukännyköiden siruvalmistajana. Mutta vuoden 2021 tehokkain järjestelmäpiiri,sisälsi käsittämättömän suunnittelumokan: se kuumenee ja kuluttaa valtavan paljon enemmän akkua edeltäjiinsä verrattuna Osa valmistajista turvautui jo epätoivoisiin - ja epämääräisiin - temppuihin asian tiimoilta. Mm. OnePlus jäi kiinni siitä, että yhtiön huippupuhelimet rajoittavat sovellusten suoritustehoa - ja taustalla on juurikin Snapdragon 888:n onneton akkukesto.Vuoden 2021 testaamistamme huippu-Androideista ei käytännössä yksikään pärjää kokonaista vuorokautta aktiivisessa käytössä ilman akun lataamista. Samaan aikaan ero Applen uusimpien iPhone-mallien akkukestoon on venynyt jo tuskastuttavan suureksi.Vuodesta 2022 onkin tulossa mielenkiintoinen tällä saralla, sillä Qualcommin kilpailijanäyttää tarjoavan ensimmäistä kertaa vuosiin todellista vastinetta huippu-Snapdragonien ylivallalle. Josko suorituskyvyn nousun oheen saataisiin tällä kertaa myös pidempi akkukesto mukaan..?Jos olet edes puolella silmällä seurannut mitään teknologiaan viittaavaa uutisointia vuoden 2021 aikana, olet väistämättä törmännyt termiinKäytännössä vuoden 2021 aikana kaikki vähänkään teknologiaa vaativat laitteet kärsivät jollain tavalla maailmanlaajuisesta sirupulasta. Tämä johti hintojen nousuun, toimitusten viivästyksiin sekä tuotteiden perumisiin.Konkreettisimmin sirupula on näkynyt pelikäyttöön tarkoitetuissa näytönohjaimissa. Vuoden 2020 lopulla sekäettätoivat uuden sukupolven näytönohjaimet myyntiin. Uutuudet tarjosivat reilusti aiempaa enemmän tehoa - ja halvemmalla.Ne onnelliset, jotka älysivät ostaa uuden pelinäytönohjaimen heti loppusyksystä 2020 ovat voineet taputella itseään selkään sen jälkeen monen monta kertaa. Vuodenvaihteen 2020-2021 jälkeen sirupula ja räjähdysmäinen kysyntä iskivät juurikin näytönohjaimiin ja hinnat karkasivat hetkessä taivaisiin.Myös saatavuus on ollut sitä luokkaa, että myös vuosia vanhat näytönohjaimet myydään tällä hetkellä loppuun - kalliimmalla hinnalla kuin vaikkapa 3 vuotta aiemmin.Samaa tarinaa kerrotaan myös uuden sukupolven konsoleiden osalta. Siinä missäin saatavuus on jo parantunut vuoden mittaan,-konsolin saaminen kaupasta itselleen on edelleen käytännössä pienehkön lottovoiton veroinen suoritus.Myös autoteollisuus on kärsinyt sirupulasta ja toimitusajat ovat venyneet käytännössä kaikissa malleissa jo turhauttavan pitkiksi. Ongelma ei siis koske ainoastaan sähköautoja, vaan sirupula koettelee samalla tavalla myös perinteisiä polttomoottoriautoja.Pitipä uutuudesta tai ei, on uuden, ison Windows-version julkaisu väistämättä yksi vuoden isoimmista teknologiauutisista. Etenkin, kun uudistus on tällä kertaa kaikin puolin mielipiteitä jakava.Windows 11 on isoin visuaalinen muutos Windowsin toiminnassa vuosikausiin ja etenkin perinteisen alapalkin muokkaaminen radikaalisti Applen maailmaa muistuttavaksi on jakanut mielipiteitä varsin voimakkaasti.Lisäksi Windows 11 laitevaatimukset ovat olleet ennennäkemättömän tiukat. Aiemmin Microsoftilla on ollut halu saada mahdollisimman moni kuluttaja vaihtamaan uusimpaan käyttöjärjestelmään, mutta uusien rajoitusten vuoksi iso osa käytössä olevista tietokoneista ei Windows 11 pysty asentamaan. Toki rajoitusten kiertämiseen on myös näppärät ohjeet Kaikista mielipiteitä jakavista ominaisuuksistaan huolimatta jotkut Windows 11 mukanaan tuomat uutuudet ovat olleet varsin laajalti rakastettuja: oletuksena käytössä oleva tumma tila sekä Android-sovellusten tuki ovat keränneet kehuja kautta linjan.Yksi hieman hauskakin piirre koronapandemiassa on ollut vanhan kunnonvahva paluu parrasvaloihin.Käytännössä QR-koodeilla voidaan ilmoittaa erilaista tietoa kaksiulotteisena "viivakoodina". Mainosten yhteydessä käytettyinä ne ovat käytännössä aina verkkosivujen URL-osoitteita, jotka avautuvat, kun kännykän kameralla luetaan koodi.QR-koodit tulivat ryminällä kuluttajien tietoisuuteen suurin piirtein vuoden 2003 tienoilla, jolloin kamerat alkoivat yleistymään kännyköissä. Tuolloin QR-koodeja näky metroasmilla, ulkomainoksissa ja vähän siellä sun täällä.Sitten koodit ikään kuin katosivat julkisuudesta, vilahdellen vain aika ajoin silmäkulmiimme. Pääsylipuista ne löysivät itselleen eläkepäivien paikan vuosikausien ajaksi.Kunnes koronapandemia ja erilaiset valtiollisettoivat vanhan veteraanin takaisin parrasvaloihin. Vuosi 2021 olikin QR-koodin suurin tähtihetki tähän astisen uransa aikana.Paljon, paljon muutakin mahtui vuoteen 2021. EU:n tiukkeneva linja kansalaisten datan käsittelystä on ajamassa Unionin ja suuret amerikkalaiset teknologiafirman vahvasti törmäyskurssille. Mutta samanlaisia mustia pilviä on kertymässä suurten teknologiayhtiöiden taivaalle myös Yhdysvalloissa.Käytännössä hallitukset ympäri maailmaa alkavat tosissaan pohtimaan sitä, olemmeko luovuttaneet jo liian suuren osan vaikutusvallastammejakaltaisille megayhtiöille.Lisäksi vuodesta 2021 tuli kenties vihdoinkin se vuosi, jolloin taittuvanäyttöiset puhelimet kuten Samsung Galaxy Z Flip3 vihdoin löysivät suuret massat. Etenkin simpukkamallinen, sirompi Flip3 tuntuu olevan vihdoin se ratkaisu, jossa kuluttajat oikeasti kiinnostuivat taittuvanäyttöisistä puhelimista.Luonnollisesti Samsungin menestys tulee näkymään vuonna 2022 siinä, että "me kans!" -ilmiö puskee päälle lujaa: taittuvia näyttöjä on odotettavissa käytännössä kaikilta isoilta Android-valmistajilta, joten ainakin hinnat tässä segmentissä tulevat laskemaan kilpailun myötä.Kännykkämaailmassa alkaa myös näkymään. Huawein puhelinliiketoiminta käytännössä kuoli Yhdysvaltain talouspakotteiden vuoksi. Mutta kesti pidemmän aikaa ennen kuin syntyi selkeys siitä, mitkä yhtiöt nappaavat itselleen Huawein jättämän markkinaosuuden.Nykytiedon valossa näyttää siltä, että Huawein markkinaosuus jakautui eri maissa hieman eri pelureille. Mutta voittajia olivat kuitenkin kaikissa tapauksissa kiinalaiset yhtiöt.Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa yksi voittajista vaikuttaisi olevan kiinalainen Lenovo, joka omistaabrändin. Motorola on puskenut kovaa itseään läpi myös Euroopassa. Euroopassa ja Aasiassa Huawein tyhjiön vaikuttaa napanneen itselleen pitkälti kiinalainen- joka on ponnistanut itsensä kovalla vauhdilla markkinoille myös Suomessa.Kolmas selkeä menestyjä on Suomessa-brändistään tunnettu, joka hakee nyt itselleen uutta kulmaa yhdistelemällä kännykkäbrändejään saman teknologiakehityksen taakse.Unohdin varmasti paljonkin merkittäviä asioita vuoden 2021 koosteestani, mutta nämä asiat nyt päällimmäisenä putkahtivat mieleen uutisvuotta muistellessa.Toivotan koko toimituksemme puolesta lukijoillemme oikeun hyvää alkanutta vuotta 2022!t: