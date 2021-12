Amazon-lähetin käskettiin jatkaa jakelua Tornado-sireenien keskellä

Verkkokauppajätti Amazon tunnetaan erityisesti yhtiön supertehokkaasta toimitusketjusta, jonka avulla kuluttajat saavat pakettinsa kotiovelle pikavauhtia. Kolikon kääntöpuolella ovat kuitenkin yhtiön maineen kannalta epäedulliset vuodot lähettien pissapulloista ja hurjasta työtahdista varastoilla.

Viimeisimpänä mainehaittana on Bloombergin käsiin saamat tekstiviestit lähetin ja tätä ohjaavan puhelinvaihteen välillä. Illinoisin osavaltiossa paketteja toimittamassa ollut lähetti otti yhteyttä vaihteeseen, kun tornadosireenit alkoivat soida lähistöllä.Huolestunut lähetti halusi pois autostaan ja turvaan, mutta vaihteesta kerrottiin, että käskyä lopettaa jakelua ei ole tullut, joten työtä tulee jatkaa. Vaihteesta kerrottiin, että muut toiminnat lähetti tekee omalla vastuulla, jolla olisi luonnollisesti seuraamuksia.Hetkeä myöhemmin vaihteesta käskettiin lähettiä pysymään paikoillaan vartin verran, jonka jälkeen tuli jatkaa toimituksia. Vaikka tilanne ei näytä Amazonin kannalta kovinkaan hyvältä, niin ainakaan lähettiä ei käsketty noin 30 mailin päässä olevalle varastolle, johon tornado lopulta iski.Tämä ei varmaankaan helpottanut paljoa lähetin mieltä, joka ei ollut auton ratissa mitenkään turvassa mahdolliselta tornadolta.Amazonilta on kommentoitu, että vaihteen toimintaa tutkitaan, eikä hänen olisi tullut uhata toimilla mikäli lähetti ei tee kuten käsketään.Illinoisin osavaltiossa tornadoihin kuoli kuusi ihmistä, kun Amazonin varastorakennus luhistui. Puolestaan Illinoisin eteläpuolella Kentuckyssa tornadot tekivät paljon enemmän tuhoa ja virallinen kuolonuhrien määrä on noussut ainakin 77 ihmiseen.