Firefoxin suosituimmat lisäosat vuonna 2021 - kärjessä kaksi mainosblokkeria

Mozillan mukaan noin kolmasosa Firefoxin käyttäjistä on asentanut lisäosan selaimeen. Yhteensä lisäosia ja teemoja asennettiin vuoden aikana selaimeen 127 miljoonaa kertaa.Eniten vierailuja Firefoxin lisäosa-sivulle tehdään Kiinasta. Toisena tulee Yhdysvallat. Muut sijat menevät Saksalle, Ranskalle ja Venäjälle. Venäjällä 60 prosenttia Firefoxin käyttäjistä on asentanut lisäosan, joka on ylivoimaisesti korkein alueellinen prosenttiosuus.Suosituimman lisäosan tittelistä kamppailee kaksi mainosten estämiseen tarkoitettua lisäosaa. Suosituin määritellään Firefoxissa keskimääräisiä päivittäisiä käyttäjiä tarkastelemalla koko vuoden osalta.Kärkipaikkaa pitää hallussa, jolla on keskimäärin 6 134 231 käyttäjää päivittäin. Toisena tulee 5 011 974 käyttäjälläMozillan mukaan uBlock Origin on vuoden aikana saanut enemmän käyttäjiä ja pienentänyt kaksikon väliä, joten se voi ottaa kärkipaikan vuoden 2022 aikana.Firefoxin suosituimpien lisäosien listalle on päätynyt myös kaksi lisäosaa, jotka suojelevat käyttäjän yksityisyyttä. Mozillan omalla-lisäosalla on 1 740 395 käyttäjää ja-lisäosalla 1 167 938 käyttäjää. Lisäksi listalle on valittu muutamia innovatiivisia lisäosia tältä vuodelta.