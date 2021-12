Powerilla ja Verkkokauppa.comilla myynnissä tänään PlayStation 5 -konsolia

PlayStation 5 -konsolin saatavuus on parantunut viime päivien aikana runsaasti Suomessa, sillä näitä himoittuja laitteita on ollut saatavilla satoja kappaleita eri jälleenmyyjien toimesta. Tässä kuussa konsolia on myyty muun muassa Gigantilla, Elisalla ja DNA:lla. Tänään konsolin voi hankkia puolestaan Powerilta ja Verkkokauppa.comilta.





Erä on kooltaan 300 kappaletta. Kyseessä on standardi-versio ja sen mukaan saa myöskin Sonyn PS5 Pulse 3D -pelikuulokkeet.



Hintaa tällä paketilla on 628 euroa. Ostamaan pääset



Verkkokauppa.com puolestaan kertoo uutiskirjeen välityksellä, että PS5-konsoleita myydään netissä tänään klo 14.00 alkaen.



Myyntiä varten Verkkokauppa.com on luonut peräti kuusi erilaista tuotepakettia:

PS5 + valkoinen DualSense-ohjain: hinta 589,90 euroa (linkki Verkkokauppa.comin tuotesivulle)

PS5 + musta DualSense-ohjain: hinta 594,90 euroa (linkki Verkkokauppa.comin tuotesivulle)

PS5 + punainen DualSense-ohjain: hinta 599,90 euroa (linkki Verkkokauppa.comin tuotesivulle)

PS5 + valkoinen DualSense-ohjain + Sony Pulse 3D-kuulokkeet: hinta 679,90 euroa (linkki Verkkokauppa.comin tuotesivulle)

PS5 + musta DualSense-ohjain + Sony Pulse 3D-kuulokkeet: hinta 684,90 euroa (linkki Verkkokauppa.comin tuotesivulle)

