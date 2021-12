Ilmainen Globi -suoratoistopalvelu julkaistiin

Suoratoistopalveluiden markkinoille on ilmestynyt uusi vaihtoehto. Globi, joka keskittyy tarjoamaan sisältöä eri maista, on nyt käytettävissä. Tämä palvelu on ilmainen, mutta sisältää mainoksia.





Globi sisältää kuratoidun kokoelman nimikkeitä yli 20 maasta, joista useimmat ovat nähtävissä yksinoikeudella vain Globin kautta.



Suomen osalta on katsottavissa vuonna 2010 julkaistu Rare Exports -elokuva. Globin tiedotteen mukaan katseltavaa löytyy yli 500 tunnin edestä noin 60 elokuvan muodossa. Katselu onnistuu erilaisilla laitteilla, kuten selaimella osoitteesta globi.tv , Apple TV:llä tai Android-laitteilla. Globia pystyy käyttämään Suomessa ja se tulee olemaan käytettävissä ympäri maailman vuoden 2022 loppuun mennessä.