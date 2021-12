Virtuaalinen maanviljely on suositumpaa kuin koskaan aiemmin - Farming Simulator 22 ylsi ennätysmyynteihin

Virtuaalista maanviljelyä ja metsänhoitoa tarjoava Farming Simulator 22 -maatalouspeli julkaistiin reilu viikko sitten. Sarjan tuorein uutuus on osoittautunut menestykseksi jo tässä vaiheessa.

Peli on nimittäin myynyt maailmanlaajuisesti jo yli puolitoista miljoonaa kappaletta. Tällä määrällä se on pelisarjansa nopeimmin myynyt osa.Farming Simulator 22 tuo pelaajille edelliseen versioihin nähden entistä enemmän valinnanvaraa ja tekemistä. Pelissä on esimerkiksi yli 400 erilaista ajoneuvoa ja konetta.Lisäksi pelin uudet ominaisuudet, kuten dynaamiset vuodenajat ja erilaiset tuotantoketjut tarjoavat tekemistä monella tapaa. Mukaan mahtuu myös uusia viljelykasveja.Lisäksi uutta on myös eri pelialustojen välinen ristiinpelaaminen moninpelissä. Tämä luo entistä paremmat mahdollisuudet uudenlaisten yhteistyökuvioiden muodostamiseen.Farming Simulator 22 on saatavilla sekä PlayStation 5-, Xbox Series X|S-, PlayStation 4- ja Xbox One -pelikonsoleille että pc- ja Mac-tietokoneille.Pelin hinta alkaa noin 40 eurosta ja lisähintaa saa erilaisilla lisäosilla.