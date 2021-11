Näppärää vai pelottavaa? Roboimurin kameran kautta voit tarkkailla kotiasi

Muutamissa nykyaikaisissa robotti-imureissa käytetään kameraa tunnistamaan esteitä. Tyypillisesti tällaisia imureita ei vielä tavallisissa kodeissa juuri näe, sillä ominaisuus löytyy vain aivan kalleimmista roboimureista: mm. nyt testissämme olleesta Samsung Jet Bot 90 AI+:sta sekä Roomban j7 -mallistosta.Käytännössä kamera on robotin puskuriin asennettu kamera, joka välittää tietoa robotille mahdollisista yllättävistä esteistä. Jotkut imurit kuvaavat vain karkeaa yleiskuvaa, josta koneoppimista käyttäen sitten yritetään tunnistaa koirankakat, kengännauhat, jne.Samsungin tapauksessa imurin keulasta löytyy ihan kunnollisella tarkkuudella varustettu värikamera. Ja yhtiö on päättänyt valjastaa ominaisuuden muuhunkin käyttöön:Samsungin visiossa robotti-imurin kamera yhdistyy osaksi kodin valvontajärjestelmää, yhtiön älykodin ratkaisujen kautta. Eli mikäli saat hälytysjärjestelmältä - tai vaikka naapuriltasi - ilmoituksen siitä, että kodissa on jotain vialla, voit ohjastaa roboimurisi kurkkaamaan onko syytä huoleen. Ja näet livekuvan kännykkäsi ruudulta.Näppärää? Kyllä. Tietoturva-ahdistusta potevan mielestä pelottavaa? Todellakin.Mutta alla video siitä, miltä livekuva näyttää:Laajempi arvostelumme imurista löytyy täältä