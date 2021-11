Verkkokauppa kasvoi 1322 prosenttia Black Fridayn ensimmäisen tunnin aikana

Klarna on julkaissut ensimmäisen datan Black Fridayn ensimmäisen tunnin myynnin kehittymisestä. Tiedot perustuvat maksupalveluiden ja verkkoshoppailun markkinajohtajan Klarnan omaan ostodataan, joka kattaa 40% Pohjoismaiden verkkokaupasta.

"Yli puolet suomalaisista uskoi käyttävänsä joulukautena eniten rahaa lahjoihin juuri Black Fridayna. Komponenttipulasta huolimatta verkkokaupat ovat kyenneet täyttämään varastojaan vaihtoehtoisilla tuotteilla, joten tänä vuonna pukinkontista löytyy aikaisempien vuosien tapaan erityisesti elektroniikkaa", Klarnan markkinointijohtaja Jannica Nyman kertoo.



"Korona-ajan vauvabuumi näkyy myös selkeästi Suomen Black Friday tilastoissa, sillä lapsille suunnatut tuotteet ovat huomattavassa suosiossa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vaikuttaakin siltä, että erityisen monet perheet ovat käyttäneet tarjouksia hyödykseen tänä vuonna."

Datan mukaan perjantain ensimmäisen tunnin (00-01) aikana verkkokaupan myyntivolyymit kasvoivat peräti 1322 prosentilla normaaliin päivään verratessa.Yleisestikin Black Week näyttää suomalaisia kiinnostavan yhä enemmän, sillä koko viikon aikana kasvua on ollut tähän mennessä keskimäärin 12% verrattuna viime vuoden Black Weekiin. Kasvua on luonnollisesti vielä luvassa, sillä tarjouksia on voimassa koko päivän ja aina viikonlopun yli maanantaihin saakka.Klarnan mukaan koko viikon aikana suomalaiset ovat ostaneet innokkaimmin lapsille suunnattuja tuotteita, elektroniikkaa sekä kauneuden ja terveyden tuotteita.