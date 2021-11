Näitä tuotteita palautettiin eniten Verkkokauppa.comilla

Verkkokauppa.com on tuttuun tapaan julkaissut listan palautetuimmista tuotteistaan juuri Black Fridayn alla.

Verkkokauppa.comin vuoden 2021 palautetuimmat tuotteet

One For All SV9480 -aktiivinen DVB-T/T2 -sisäantenni LTE-suodattimella - 46 % - TV ja video McDavid 425 -polvituki, L - 45 % - Urheilu Manhattan HDMI Mini -kulma-adapteri, 90 astetta, uros - naaras - 40 % - Kaapelit PROEL mikrofonijohto, 0,5m, musta - 39 % - Kaapelit DELTACO USB 2.0 A - Micro-A, uros-uros -kaapeli, 1.0 m - 38 % - Kaapelit Jabra Evolve 65 -lataustelakka - 38 % - Audio ja hifi Wave silikonisuojus, Samsung Galaxy A10, läpinäkyvä - 36 % - Puhelimet Osram Star Globe125 LED-lamppu, E27, 2700 K, 470 lm - 36 % - Koti ja valaistus Goobay 4pin 3,5 mm - 2 x 3pin 3,5 mm -kuulokejakaja, 30 cm - 36 % - Kaapelit Wave BookCase -suojakotelo, Samsung Galaxy A32 LTE, ruusukulta - 35 % - Puhelimet Hama Samsung - Scart -videoadapteri - 34 % - Kaapelit Samsung Galaxy S20 Clear View Cover -suojakansi, musta - 33 % - Puhelimet Belkin Universal AC/DC Power Adapter 90W virtalähde kannettaville tietokoneille - 33 % - Tietokoneet Apple MagSafe 45 W virtalähde Macbook Airille, MC747 - 32 % - Tietokoneet Fenix ARB-L14 1600U USB-ladattava 14500 1600 mAH Li-ion -akkuparisto - 30 % - Urheilu DELTACO CEE 7/7 - C5 -virtajohto kulmapistokkeella, 5m - 30 % - Kaapelit Markslöjd Garden 24 -puutarhavalosarjan Decklight leveä, 4,5 cm, 3 W, 24 V - 30 % - Koti ja valaistus PocketBook Color 633 -e-kirjojen lukulaite, moon silver - 30 % - Oheislaitteet Casall-lihashuoltorulla, M - 29 % - Urheilu Marimerkko Siirtolapuutarha -muki, ruskea, 4 dl - 29 % - Grillaus ja keittiö

Verkkokauppa.comin vuoden 2021 huonoimmiksi arvioidut tuotteet

Wave Qi-pöytäteline 15W langattomalla latauksella, musta - 1 ORB PlayStation 4 USB Hub, USB-jakaja - 1 Science-radiopuhelimet - 1 PanzerGlass Case Friendly -lasikalvo, OnePlus 8 Pro, musta - 1 ZAGG InvisibleShield-HD Dry Apple Watch 40mm - 1,3 PanzerGlass Case Friendly -lasikalvo, Galaxy S10, musta - 1,3 Cablexpert USB-C - Lightning -adapteri - 1,4 Electrolux ZE117 Perfect Care AeroPro 3 in 1 -piensuulake - 1,4 Asus RP-AC53 Dual-band -WiFi-toistin - 1.5 Wave Full Fit -panssarilasi, Honor Play, musta - 1,6 Techwo-mikroskooppi, 23 osaa - 1,6 Techwo-kaukoputki, jalustalla - 1,6 Apple iPhone 11 -silikonikuori, läpinkyvä, MWVG2 - 1,6 Electrolux EWK04 -ikkuna-asennussarja - 1,6 DELTACO 6,3 mm uros - 3,5 mm naaras -audioadapteri - 1,7 Wahl Stainless Steel -monitoimitrimmeri - 1,7 PanzerGlass Panssarilasi Apple Watch 4 / 5, 44 mm, musta - 1,7 Apple MagSafe 2 60 W virtalähde, MD565 - 1,8 Wave Qi latausvastaanotin, lightning - 1,8 Jabra Blueparrott M300-XT -handsfree-kuuloke - 1,8

Tällä kertaa eniten on palautettu One For All SV9480 -sisäantennia, joka on päätynyt asiakkaalta takaisin kauppaan 46 prosentin edestä. Viime vuonna palautetuin tuote oli Finnsatin kaukosäädin digiboksiin, jonka palautusprosentti ylsi peräti 67 prosenttiin.Tänä vuonna palautettujen tuotteiden joukkoon kuuluu paljon erilaisia kaapeleita. Palautettuja kaapeleita löytyy esimerkiksi sijoilta 3 - 5.Tuotebrändien osalta erottuu Wave, jonka tuotteista kaksi on löytyy palautetuimmista tuotteista. Lisäksi samaisen brändin tuotteista kolme on arvosteltu erityisen heikoiksi.Tuotteen nimen perässä on palautusprosentti sekä tuotekategoria.Tuotteen nimen perässä arvostelujen keskiarvo asteikolla 1-5.Aiheesta kertoi muun muassa Ilta-Sanomat