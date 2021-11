Perjantaina vietetään myös Älä osta mitään -päivää

Älä osta mitään -päivä on vastine Black Fridaylle, joka on Luonto-Liiton mukaan kestämätön kulutusjuhla. Vuodesta 1993 alkaen vietetyn Älä osta mitään -päivän keskeisin idea on pohtia omaa suhtautumista kuluttamiseen: mikä saa ostamaan ja miksi, ja millaisia vaikutuksia ostamisella on luontoon ja ilmastoon.Luonto-Liitto kertoo, että kampanjan sanoma on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä kotitalouksien hiilijalanjälki on edelleen kasvussa. Maailman ylikulutuspäivää vietettiin heinäkuun lopussa, mutta suomalaisten osuus maailman luonnonvaroista tuhlattiin jo huhtikuussa.Luon­to-Liit­to pai­not­taa, et­tä vas­tuul­li­nen ku­lut­ta­mi­nen on kaik­kien asia. Tämä saavutetaan korjaamalla, kierrättämällä, lainaamalla ja vuokraamalla.Lisätietoa aiheesta saa Älä osta mitään -päivän nettisivuilta