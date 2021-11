Päivän diili: nyt saa erinomaista robotti-imuria hyvään hintaan - Roomba i7 nyt 369 euroa

Robotti-imurit ovat viime vuosien aikana kasvattaneet suosiotaan muun muassa edullisempien hintojen ansiosta. Näistä laitteista löytyy myöskin tasaisin väliajoin hyviä tarjouksia, etenkin näin Black Fridayn alla. Yksi hyvistä vaihtoehdoista tällä hetkellä on Roomba i7 -malli.

Päivän diili

Roomba i7 -robotti-imuria on myyty viime aikoina noin 499 euron hinnalla, mutta nyt hinta on tullut mukavasti alaspäin. Tämä roboimuri maksaa nyt 369 euroa Kyseinen robo on yksi parhaista robotti-imureista muun muassa erinomaisen siivoustuloksen ansiosta. Lisäksi se selviää hyvin esteistä.Lisätietoa Roomba i7 -imurista saa tästä arvostelusta . Kaikki arvostelumme ja artikkelimme robotti-imureista löydät täältä Tarjous löytyy Gigantilta.