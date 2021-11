Spotifyn synkronoidut lyriikat saapuivat kaikille käyttäjille

Ominaisuus mahdollistettiin Musixmatchin teknologialla, joka toimii niin iOS- ja Android-mobiililaitteilla, työpöytäkoneilla, tuetuilla televisioilla sekä konsoleilla.Spotify ei kerro tarkalleen määrällisesti miten kattavasti katalogi on synkronoitu, mutta pikaisella otannalla lyriikoiden määrä on lähempänä sataa kuin viittä kymmentä prosenttia. Sovelluksissa Lyrics-tägi kertoo mikäli kappaleella on lyriikat.Synkronoidut lyriikat saa esiin kun avaa toistonäkymän ja vierittää alaspäin. Työpöydällä ne saa esiin painamalla mikrofoni-ikonia ja TV-sovelluksessa lyrics-napilla. Lyriikat seuraavat kappaleen mukana rivi riviltä ja päivittyvät myös kelatessa.Spotify on kehittänyt ja testannut toimintaa jo viime vuodesta eri markkinoilla, ja yhtiöllä oli viitisen vuotta sitten vielä erilainen lyriikkaominaisuus, joka kuitenkin haudattiin. Uuden ominaisuuden pitäisi olla nyt kuitenkin kaikkien saatavilla.