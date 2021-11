Tässä kaikki marraskuun uudet Netflix-sarjat

Netflix tarjoaa varsin nimekkään listan elokuvia marraskuussa, mutta tulossa on myös valtaisa määrä uusia tv-sarjoja. Pitkälle kolmatta kymmenettä sarjaa nähdään ensimmäistä kertaa maailman suurimmassa suoratoistopalvelussa tässä kuussa.

Muksut saavat katsottavaa seuraavista ohjelmista: interaktiivinen ja huvittavaesittelee Johnnyn ja hänen koiransa Dukeyn lihamurekkeen metsästyksessä,tarjoaa opetuksellista musiikkia ja avaruuskoirat saapuvat ruutuihin sarjassaKansainvälisen tuotannon osalta uutta ovat meksikolaisdramedia, portugalilaisdraama kylmän sodan aikaisesta Portugalista, ruotsalainen rikosdraama Olof Palmen murhasta, espanjalainen reality-kilpailu, espanjalaistrilleri, ranskalaisesta rap-artistin ja journalistin välisestä draamasta kertova, italialainen animaatio, mystinen korealaistrilleri, korealainen reality-kilpailu New World, kidnappauksesta ja meksikolaisesta oikeusjärjestelmästä kertova dokkarisarja, saksalaisdokkarisarja Birgit Meierin katoamisesta, kiinalaissarja Taipein 80-luvun ilotytöistäsekä tanskalainen teinikauhu. Tulossa on lisäksi animesekä saksalainen stand-up-sarjaEnglanninkielisen sisältö kasvaa puolestaan rikosdokumenttisarjallas, reality-ohjelmalla, mm. Bryan Cranstonin ja Rashida Jonesin juontamalla luotodokkarilla, Kevin Hartin ja Wesley Snipesin tähdittämällä trillerillä, suklaantäyteisellä reality-kilpailulla, animeen perustuvalla scifi-musikaalillasekä aikuisempaan makuun soveltuvalla ja viikottain uusia jaksoja tarjoavalla animaatiollaTässä vielä kaikki marraskuun uudet Netflix-sarjat julkaisujärjestyksessä:Reasonable Doubt: A Tale of Two Kidnappings https://www.netflix.com/title/81094883