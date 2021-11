Käytät Chromecastia? Android 12 tuo mukanaan huonoja uutisia

on kenties yksi viimeisen vuosikymmenen näppärimpiä uusia tuotteita. Muutaman kympin maksava pieni televisioon kytkettävävalmistama läpyskä on tehnyt televisioiden omista älytoiminnoista käytännössä tarpeettomia monessakin kotitaloudessa.

Mutta Chromecastia ahkerasti käyttäville on maailmalta kuulunut huonoja uutisia, joita Google ei ole sen tarkemmin vielä suostunut selittämään.Hiljattain julkaistu Android 12 -käyttöjärjestelmä poisti Chromecastia käyttäviltä mahdollisuuden säätää televisiossa näkyvän sisällön äänenvoimakkuutta suoraan puhelimen kautta.Ja mikä kummallisinta, Googlen työntekijän mukaan kyseinen toiminto on poistettu Androidista "lakiteknisen seikan" vuoksi. Viittauksen voisi tulkita liittyvän jonkinlaiseen patenttiriitaan, johon liittyy nimenomaan kännykällä tapahtuva television äänenvoimakkuuden säätö. Mutta mitään sen kaltaista oikeusjuttua ei ole maailman medioissa uutisoitu.Ainoaksi selitykseksi on väitetty kaiutinvalmistajaGooglea vastaan nostamaa oikeusjuttua, jossa Sonos väittää Googlen älykaiuttimien rikkovan useita Sonoksen patentteja.Tokihan ongelmaan on hyvin perinteinen ratkaisu: videota Chromecastilla televisioon toistettaessa äänenvoimakkuutta voi edelleen säätää ihan perinteisellä television kaukosäätimellä. Ongelma ei myöskään vielä toistaiseksi koske kovin monia käyttäjiä, sillä Android 12 on saatavilla toistaiseksi vain kouralliselle puhelinmalleja