ABC-latausverkosto on vuoden lopulla 50 latausaseman laajuinen - lataus hoituu ABC-mobiililla

"ABC-latauksen hinnoittelu on käyttäjien toiveiden mukaisesti kilowattituntiperusteinen sekä perus-, teho- että suurteholatauksessa", sähköisen liikenteen päällikkö Olli Tervonen sanoo.

Latausasemia rakennetaan parhaillaan koko Suomeen S-ryhmän markettien, hotellien ja ABC-asemien yhteyteen. Kuluvan vuoden loppuun mennessä tavoitteena on avata noin 50 ABC-latausasemaa, joissa on satoja latauspisteitä.Ajantasaisen tiedon latausverkostosta voi tarkastaa ABC-mobiilista tai ABC-ketjun verkkosivuilta S-ryhmä kertoo, että latauksessa käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.Lataus ja latauksen maksaminen tapahtuu ABC-mobiili -sovelluksella.ABC-lataus on käyttöönoton alkuvaiheessa ollut maksutonta, kun järjestelmästä on kerätty kokemuksia sen kehittämiseksi. Jatkossa lataaminen muuttuu maksulliseksi, ja hinnoittelu perustuu ladatun energian määrään eli kilowattitunteihin.Lue: K-Latauksen perus- ja suurteholatauspisteiden hinnoittelu muuttuu minuuttiperusteisesta kWh-perusteiseen kesän aikana Hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, ja hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia, ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.