Näin hylätään tuote tyylillä: Oculus Go -virtuaalilasit avautuvat

olivat ensimmäinen iso puristus kohti virtuaalilasien tuomista kaikelle kansalle. Vaikka tavoitteeseen ei vieläkään päästy, myytiin Oculus Go -virtuaalilaseja merkittävä määrä: yli kaksi miljoonaa kappaletta. Vuonna 2017 esitellyt ja vuonna 2018 myyntiin tulleet lasit maksoivat aikoinaan noin 200 euroa ja niille löytyi oma fanikuntansa varsin nopeasti.Sittemmin laseista on aika ajanut armotta ohi: jo vuonna 2019 julkaistu seuraaja,pisti edeltäjänsä pitkälti teknologian historiaosastolle. Mutta koska laseja kuitenkin myytiin iso määrä, niitä on edelleen ihmisillä käytössä.Tältä ajattelumallilta Oculus on nyt päättänyt julkaista Oculus Go -lasien käyttöjärjestelmälle niiden viimeisen päivityksen, joka samalla poistaa lasien käytöltä kaikki rajoitukset. Samalla päivitys on myös vapaasti jaossa, eli sen saatavuus ei tule riippumaan siitä, onko Oculuksen palvelimilla enää päivitystä jatkossa vai ei.Päätöksen takana ollut Oculuksen "konsultoiva tekninen johtaja"perustelee päätöstä osin sillä, että parinkymmenen vuoden päästäkin laseille on saatavilla viimeisin ohjelmistoversio, jos laseja vaikkapa autotallin nurkista löytyy avaamattomista paketeista vuosien saatossa.Samalla käyttöjärjstelmästä poistuvat kaikki Oculuksen emoyhtiön Facebookin aiemmin vaativat hyväksyttyjen ohjelmistojen allekirjoitukset, joten käytännössä kuka tahansa voi vapaasti luoda ohjelmia ja vaikka täysin uuden käyttöjärjestelmän Oculus Go -laseille. Lukitsematon käyttöjärjestelmäversio löytyy täältä Carmack - joka tunnetaan tietysti parhaitenajoistaan - kertoi Twitterissä myös siitä, että saadakseen luvan Oculus Gon käyttöjärjestelmän viimeiselle versiolle, miehen täytyi taistella byrokratiaa vastaan varsin päättäväisesti.