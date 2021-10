Nämä elokuvat ja sarjat saapuvat marraskuussa Disney+ -palveluun

Marraskuu tuo tullessaan Disney+ -palveluun rutkasti uutta katsottavaa.

Disney+ -palveluun marraskuussa saapuvat elokuvat ja sarjat

The Chi, kaudet 1-3

Gravity Falls, kaudet 1-2

Pair of Kings, kaudet 1-3

The Premise, 1. kausi, uusi jakso joka viikko

Secrets Of the Space Shuttle, 1. kausi

500 Days of Summer

Adam

Hellyyteni kohde

Vilpitön rakkaus

Marvel Super Hero Adventures, kaudet 1-2

Pepper Ann, kaudet 1-2

Äärimmäinen selviytyjä, 5. kausi

Disney Intertwined

Dopesick, 1. kausi, uusi jakso joka viikko

Maailma Jeff Goldblumin silmin, 2. kausi

Olaf Esittää, 1. kausi

Ciao Alberto

Kuolleiden runoilijoiden seura

Home Sweet Home Alone

Jungle Cruise

Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Stuck On You

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

Wild Hogs - villit karjut

Family Guy, 20. Kausi

Felicity, kaudet 1-4

Marvel's Hit-Monkey, 1. kausi

Star vs. pahuuden voimat, 2. kausi

Salakaupan julmat kasvot, 1. kausi

Alamaailma Oy, 1. kausi

A Muppets Christmas: Letters to Santa

The Aftermath

Loistava tulevaisuus

My Cousin Rachel

The Spectacular Now

Generation Youtube

JFK: Seitsemän käännekohtaa

Kiinan salaiset valtakunnat

Veriviholliset: Leijona vs. puhveli

Kokaiinikuningas

Yhdysvallat ja maailmansota 1917–1918

1917: vallankumousten vuosi

Army Wives, kaudet 1-7

Dead By Dawn, 1. kausi

Greyn anatomia, 17. kausi

Hawkeye, 1. kausi, uusi jakso joka viikko

X-Men, kaudet 3-5

Maailman vaarallisimmat: Syntiset pedot, 1. kausi

The Choe Show

The Beatles: Get Back, 1. jakso

The Beatles: Get Back, 2. jakso

Amerikanpimennys

Bad Times at the El Royale

Dino ja kuolemankamppailu

Miller's Crossing

Morgan

The Beatles: Get Back, 3. jakso

Sisältöä tulee etenkin 12. marraskuuta, jolloin vietetään Disney+ Day -merkkipäivää. Tuolloin tilaajia hemmotellaan uusilla Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, National Geographic- ja Star-sisällöillä.Katsottavaksi tulee muun muassa erikoisjakso Star Warsin legendaarisesta palkkionmetsästäjä Boba Fettistä, Dopesick-sarjan ensimmäinen kausi, Home Sweet Home Alone, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ja Jungle Cruise. Lisäksi Marvelin elokuvauniversumi juhlistaa päivää jännittävällä katsauksella tulevaisuuteen.Kuun alussa nähdään mm. Disney+ Original -sarja The Premise ja romanttinen komedia 500 Days Of Summer. Kuun loppupuolelle katsojia viihdyttää Family Guyn 20. kausi, Marvel's Hit-Monkey sekä The Beatles-yhtyeen historiasta kertova The Beatles: Get Back.Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa 3. marraskuuta:5. marraskuuta:10. marraskuuta:12. marraskuuta:17. marraskuuta:19. marraskuuta:24. marraskuuta:25. marraskuuta:26. marraskuuta:27. marraskuuta: