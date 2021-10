Hallitus haluaa pakottaa Netflixin, HBO:n ja Amazonin tarjoamaan suomalaista sisältöä

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö ovat yhdessä asettaneet työryhmän, joka tutkii yhtenä vaihtoehtona sitä, että suoratoistopalveluiden velvotettaisiin lisäävän suomalaista sisältöä palveluihinsa.

Työryhmän isompi tavoite on selvittää kotimaisten audiovisiaalisten tuotantojen rahoituspohjaa. Mutta yksi sen isoista kulmakivistä on juurikin tutkia sitä, miten ja millaisella mallillaja kumppanit pakotettaisiin lisäämään suomalaisia sarjoja ja elokuvia valikoimaansa.Euroopan Unionin direktiivi mahdollistaa kyseisen velvoittamisen ja ministeriöiden yhteisen tiedotteen mukaan useat Euroopan maat selvittävät jo vastaavaa velvoitetta kansainvälisille suoratoistopalveluille.Työryhmän on tarkoitus antaa selvityksensä elokuun 2022 loppuun mennessä. EU:n direktiivissä mainittu velvoite tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainväliset suoratoistopalvelut voidaan pakottaa sijoittamaan tietty osuus niiden liikevaihdosta kunkin kohdemaan omaan sarja- ja elokuvatuotantoon.Kenties näemme vielä tulevaisuudessa Netflixin alkuperäissarjan...?