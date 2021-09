Langattomat Nokia -nappikuulokkeet esiteltiin: melunvaimennus, vedenkestävät

brändillä on tuotettu viime vuosina monenlaisia tuotteita. Tunnetuimpia ovat tietysti kännykät, jotka ovat suomalaisenkäsialaa, mutta myös televisioita ja muiat medialaitteita on nähty. Nyt julkaistiin langattomat nappikuulokkeet.

Yksi Nokian brändin lisensoineista yhtiöistä on kiinalainen, jolla on siis yksinoikeus valmistaa Nokian nimellä kuulokkeita. Yhtiö on nyt esitellyt kuulokkeet kulkevat nimelläKuulokkeiden paino on miellyttävän kevyt, applemaisista sangoista huolimatta: yhden kuulokkeen painoksi ilmoitetaan 4 grammaa ja latauskotelokin painaa vain 40 grammaa. Kuulokkeet ovat IP44-luokitellutja käyttävät Bluetooth 5.2 -yhteyttä.Hinnat ja saatavuus eivät ole vielä tiedossa, mutta RichGon Nokian brändillä varustettuja kuulokkeita on tähän saakka myyty lähinnä Aasiassa ja on epäselvää näkyykö kuulokkeita Suomessa koskaan. Tuotejulkistuksen lehdistötiedote löytyy täältä