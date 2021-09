Luulitko, että sinulla on kehno nettiyhteys? Saksassa hevonen kuljettaa datan nopeammin perille

Vaikka luonnollisesti Saksassakin suurissa kaupungeissa nettiyhteydet ovat parhaimmillaan todella nopeita, on maan tilanne isossa kuvassa lähes kammottava. Pari vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan Saksan "digitaalisen elämän" -sijoitus oli Euroopan toiseksi huonoin , Suomen sijoittuessa vastaavassa kisassa toiseksi parhaaksiMaassa digitaalisten palveluiden taso on kehno - ja nettiyhteydet etenkin maaseudulla ovat paikoin erittäin huonot. Siinä missä Suomessakin on katvealueita, joissa netin toiminta on vähän sinne päin, yleensä Suomessa tilanteen pystyy korjaamaan vähintäänkin rahalla suhteellisen säädylliselle tasolle. Mutta Saksassa on alueita, joissa ei voi saada lainkaan edes 1Mbps nettiyhteyttä käyttöönsä - edes isolla rahalla.Asiaan tuskastunut saksalainen valokuvaajapisti asian testiin. Hän päätti toimittaa 10 kilometrin päässä sijaitsevaan painotaloon poltetun, yksikerroksisen DVD-levyllisen verran kuvia. Häne pisti kuvat liikkumaan kotoaan painotalolle kahdella eri tavalla: lähettämällä ne verkon yli - ja lähettämällä fyysisen DVD-levyn hevosen kyydissä kohti painotaloa.Hevosella kulkenut lähetti nappasi levyn ja toimitti sen onnistuneesti perille tunnissa, mutta verkon yli lähetetyt kuvat eivät olleet vielä tunninkaan jälkeen perillä