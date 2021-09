Tässä ovat uudet Applen iPadit: Myös iPad mini uudistui, vihdoin USB-C -liitin, kamerat uusiksi, Yhdysvaltain hinnat tiedossa.

Apple iPad 10,2 (2021 malli)

Apple iPad (2021) tekniset tiedot

Järjestelmäpiiri: A13 Bionic

Näyttö: 10,2" Retina

Tallennustila: 64GB tai 256GB

Yhteydet: WiFi tai 4G/WiFi, mallista riippuen

Etukamera: 12 megapikselin ultralaajakulma

Käyttöjärjestelmä: iPadOS 15

Latausliitäntä: Lightning

Hinta: alkaen 329 dollaria





Apple iPad mini (2021)

Apple iPad mini (2021) tekniset tiedot

Järjestelmäpiiri: A15 Bionic

Näyttö: 8,3" Liquid Retina

Tallennustila: 64GB tai 256GB

Yhteydet: WiFi tai 5G/WiFi, mallista riippuen

Etukamera: 12 megapikselin ultralaajakulma

Takakamera: 12 megapikseliä

Käyttöjärjestelmä: iPadOS 15

Latausliitäntä: Lightning

Hinta: alkaen 499 dollaria

Yhtiön myydyin laite, eliesiteltiin ensimmäisenä. Laite on päivitetty käyttämään Apple Bionic A13 -järjestelmäpiiriä.iPadin etukamera on päivitetty 12 megapikselin ultrawide-etukameraan. Lisäksi laite tukee Apple Pencil -kynää ja käyttöjärjestelmä on päivittynyt iPadOS 15 -käyttöjärjestelmään. Uusittu iPadOS 15 tuo iPadille paremman moni-ikkunoinnin ja kotinäkymään widgetit. Näyttönä on edelleen 10,2" Retina -näyttöPerus-iPadin hinnat alkavat Yhdysvalloissa 329 dollarista - Suomen hinnat eivät ole vielä selvillä. iPad on tilattavissa jo tänään ja toimitukset asiakkaille alkavat jo ensi viikolla.Seuraavaksi tilaisuudessa esiteltiin täysin uusittu, joka on käynyt läpi täydellisen kasvojen kohotuksen.iPad minin kenties yllättävin muutos on se, että sen kohdalla Apple siirtyy käyttämään vihdoinkin USB-C -liitintä. Näyttö on kasvanut 8,3 tuumaan, vaikka laitteen fyysinen koko ei olekaan kasvanut - eli Apple on leikannut näytön reunuksia merkittävästi pienemmäksi. Myös kamerat on laitettu täysin uusiksi.Järjestelmäpuolella Apple kehuu iPad minin olevan 40% tehokkaampi kuin edeltäjänsä. Apple iPad mini on saatavilla myös 5G-versiona. Hinnat alkavat Yhdysvalloissa 499 dollarista. Kuten isoveljensäkin kohdalla, myös iPad mini on tilattavissa jo tänään - ja toimitukset asiakkaille alkavat jo ensi viikolla.Päivitämme Suomen hinnat ja saatavuuden, kun ne selviävät.