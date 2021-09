Google yrittää jälleen laajentaa Gmailia pikaviesteihin ja puheluihin, nyt yritykset mielessä

Silti hakujätti tasaisin väliajoin yrittää jotain viestintään tarkoitettua uutta sovellusta, toimintatapaa tai hybridiratkaisua. Nyt Google on tuomassa jälleen Gmailiin lisää viestintäominaisuuksia ja tällä kertaa tarkoituksena on lisätä Google Meetin puhelut helposti sähköpostikäyttäjien saataville.Ominaisuus tulee saataville niin mobiiliin kuin työpöydälle ja puheluiden vastaanottaminen on mahdollista valitsemallaan laitteella.Google yrittää helpottaa esimerkiksi työkavereiden välillä tehtäviä pikapuheluita, kun sähköpostien lähettäminen on liian vaivalloinen reitti.Tämän lisäksi Google tuo kaikki työympäristöön tarvittavat työkalut saataville yhden Google Workspace -ympäristön avulla. Uusi Google Workspace mahdollistaa tilojen (Spaces) luomisen työyhteisöille, ja tila tarjoaa Googlen työkaluista mm. kalenterin, Driven, Docsin, Meetin ja niin edelleen.Erityisesti etätyöhön soveltuva, mutta myös toimistoympäristössä hyödyllinen, Workspace on nyt julkaistu ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi 14 päivän ajan.Softaratkaisujen lisäksi Google on työstänyt laitevalmistaja Avocorin kanssa työpäätteitä, jotka soveltuvat erityisesti Google Workspace -työskentelyyn. Näitä ovat Series One Desk 27 ja Board 65, joista lisää alla olevalla videolla.