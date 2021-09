Vihdoinkin! Commodore Amiga sai Doomin, 28 vuoden odotuksen jälkeen

Ensimmäinen oli syksyllä 1990 julkaistu, joka kiskaisi PC:lle kerrankin tiskiin sellaisen pelin, johon Amiga ei ollut taipunut. Mutta vielä isompi temppu tapahtui vuonna 1993, kun PC:lle julkaistiin ikoninenDoom käytännössä loi täysin uuden peligenren, fps-pelit, jotka ovat tänä päivänäkin maailman suosituin pelimuoto. Samalla se oli vihdoinkin se peli, jota sen ajan tärkeimmät kilpailevat tietokonealustat eivät yksinkertaisesti pystyneet saavuttamaan teknisesti - ja se samalla sementoi PC:n pelitietokoneiden tärkeimmäksi alustaksi.Sittemmin Doomista on tehty kymmeniä käämmöksiä eri alustoille: virallisia käännöksiä on tehty käytännössä useimmille pelikonsoleille, mutta myös mobiilialustoille. Myös Amigalle pelistä on harrastajavoimin koetettu vääntää versioita, mutta varsin kehnoin tuloksin. Kaikissa niissä on vain jouduttu karsimaan joko ruudunpäivityksestä, grafiikan tarkkuudesta tai resoluutiosta - ja usein varsin paljon.Nyt harrastajavoimin on asiaan tullut muutos:on ensimmäinen Amigalle tehty Doomin versio, joka pyörii sulavasti - ja myös aivan alkuperäisellä Commodore Amiga 500 -raudalla.Pelin tekijät esittelevät peliä hyvinkin tarkkaan YouTubeen ladatulla videolla - ja toivovat, että latauslinkit ja muut aiheeseen liittyvät linkit pidetään nimenomaan YouTube-videon yhteydessä, eikä niitä levitetä uutisen tekstin mukana, joten kunnioitamme toivetta.Pelivideolla kerrotaan pelin kehityksestä ja esitellään pelin grafiikkaa sekä Amiga 500 -raudalla että myöhemmällä Amiga 1200 -raudalla. Uudempaa Amigaa käytettäessä grafiikat ovat merkittävästi hienomman näköisiä ja myös ruudunpäivitys on vielä perus-Amigaakin paremmalla tasolla.Video pelistä ja sen kehityksestä:Ja sitten se yllätys samaisilta kehittäjiltä: jotta 1980-luvun lopun riitely ei repeäisi uudestaan 30 vuotta myöhemmin, ovat kehittäjät tehneet Dreadista myös Atari ST:llä toimivan version, jota sitäkin esitellään videon lopussa.Dread on edelleen kehitysvaiheessa, mutta peli, yhden kartan kera, on jo vapaasti ladattavissa. Tekijät toivovat yhteisöltä lahjoituksia Patreonin kauttaprojektin tueksi.