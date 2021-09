Päivän diili: Legendaarinen Logitechin pelihiiri nyt alle 20 euroa

on toki jo nimensä mukaisesti legenda, mutta nimi ei ole liioittelua. Vuonna 2005 ensimmäistä kertaa myyntiin tullut hiiri on pitänyt muotoilunsa lähes muuttumattomana kaikki nämä vuodet. Sisuskalujen tekniikkaa on vuosien saatossa viritetty aina vain modernimpaan suuntaan.100 - 10000 dpi tarkkuudella toimiva hiiri painaa 101 grammaa ja sisältää 8 ohjelmoitavaa painiketta. Muotoilu on pelihiirten saralla äärimmäisen konservatiivinen ja hiiri sopii mainiosti myös työskentelykäyttöön.Tavallisesti noin 30 eurolla myytävä hiiri on nyt tarjouksessa parissakin verkkokaupassa alle 20 eurolla. Joten jos hakusessa on luotettavaksi todettu hiiri, jota on rakastettu jo 16 vuoden ajan, kannattaa napata kiinni tarjoukseen: