JBL julkaisi kolmet täysin langattomat nappikuulokkeet

Reflect Flow PRO

Tune 130NC

Tune 230NC

"Emme ole koskaan aiemmin kaivanneet musiikkia kuten juuri nyt", sanoo Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.



"On jännittävää esitellä uudet True Wireless tuotteet JBL faneille ja samalla tarjota uusia ominaisuuksia sekä uudistunut tyyli haastavan vuoden jälkeen. Me puskemme itseämme aina äärimmäisen äänen tuolle puolen, mahdollistaen ihmisten vaivattoman yhteyden toisiinsa. Olipa sinulla tarvetta aktiiviseen meluntorjuntaan tai erityisen pitkään akunkestoon matkalla perheesi ja ystäviesi luo, voit aina luottaa JBL tuotteisiin."

Reflect Flow PRO -kuulokkeet ovat saaneet IP68-luokituksen eli ne kestävät vettä ja pölyä. Kuulokkeissa käytetään JBL POWERFIN korvasovitemuotoilua, jonka kerrotaan takaavan erinomaisen istuvuuden ja pysyvyyden korvassa.Kuulokkeissa on 6.8 mm:n elementit. Toistoaikaa kuulokkeilla riittää enintään 10 tunniksi ja kotelo tarjoaa 20 tuntia lisää. Koteloa voi ladata langattomasti.Vastemelutoiminnon lisäksi käyttäjä voi hyödyntää Smart Ambient -toimintoa, joka päästää läpi ympäristön ääniä esimerkiksi lyhyttä keskustelua varten. Kummassakin kuulokkeessa on 3 mikrofonia, joiden avulla JBL lupaa kuulokkeiden tarjoavan erittäin selkeää ääntä puheluihin.Yhteydessä hyödynnetään Bluetooth 5.0 -tekniikkaa ja kuulokkeet tukevat nopeaa yhdistämistä Android-puhelimilla. Lisäksi kuulokkeet voidaan yhdistää kahteen laitteeseen samanaikaisesti.JBL Reflect Flow PRO nappikuulokkeet ovat saatavilla syyskuusta 2021, hintaan 179 euroa; mustina, sinisinä, valkoisina ja pinkkeinä.Kaksi muuta mallia puolestaan maksavat 99 euroa ja ne tulevat saataville lokakuun aikana.Nämä myös tarjoavat samankaltaisia ominaisuuksia.Kummankin kerrotaan tuottavan "ehtaa JBL bassosoundia". Merkittävin ero tässä kohtaa löytyy elementeistä, sillä Tune 130NC -kuulokkeissa on suuret 10 mm:n elementit, kun Tune 230NC -mallissa on 5.8 mm:n elementit.Molemmat tarjoavat aktiivisen melunvaimennuksen sekä yhteensä jopa 40 tunnin edestä kuuntelua (10 tuntia kuulokkeilla + 30 tuntia kotelon kanssa).Yhteydestä vastaa Bluetooth 5.2 ja molemmat tukevat Googlen nopeaa yhdistämistä. Mikrofoneja on kummassakin yhteensä 4 kappaletta ja rakenteeltaan kuulokkeet ovat IPX4-luokituksen omaavia.JBL Tune 230NC tulevat saataville mustina, valkoisina, sinisinä ja hiekan värisinä. Tune 130NC puolestaan mustina, valkoisina ja sinisinä.