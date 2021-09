WhatsApp sai 225 miljoonan euron sakot yksityisyysrikkomuksista

Päätöksen syynä kerrotaan erityisesti Irlannissa tapahtunut datan käsittely, jossa kuluttajat eivät saaneet tietoonsa Facebookin omistaman WhatsAppin tietojen keräyksen ja käsittelyn skaalaa tai yksityiskohtia.Vaikka kyseessä on päätös nimenomaisesti Irlannin data suojan komissiosta niin tutkinta on laajempaa EU:n yhteistyötä, jossa jäsenvaltioissa ratkotaan kuluttajien tietosuojan ongelmia.WhatsApp on tuomion mukaan jakanut tietoa mm. muiden Facebook-osastojen kanssa niin, ettei siitä ole kerrottu palvelun käyttäjille.Päätöksessä viranomaiset antoivat WhatsAppille kolme kuukautta aikaa muuttaa toteutusta sellaiseksi, että se läpäisee Euroopan tietosuojalain, nk. GDPR:n.WhatsApp on pettynyt päätökseen ja aikoo valittaa tuomiosta. Heidän mukaansa käyttäjille on pyritty antamaan läpinäkyvä ja kokonaisvaltainen kuva tietojen käytöstä.Kyseessä ei ole toki ensimmäinen kerta, kun EU antaa sanktioita somejäteille yksityisyyden loukkauksista. Aivan hiljattain Luxemburgissa annettiin Amazonille huimat 746 miljoonan euron sakot GDPR-loukkauksista.Tämän lisäksi tänä vuonna on sakotettu EU:n toimesta myös mm. Steamiä , joka toimi vastoin EU:n talousalueperiaatetta vastgaan.WhatsApp tuli tunnetuksi jo ennen Facebookin alaisuutta erityisesti viestien salauksesta. Niin kutsuttu end-to-end-salaus on ollut palvelun tärkeimpiä valtteja, ja tämä on mahdollistanut luotettavan ja yksityisen keskustelun. Valitettavasti kaikkia palvelun tietoja ei koske sama periaate.Myöskään EU ei ole aina ollut täysin kuluttajan yksityisyyden puolella , sillä EU:ssa on haluttu WhatsAppin ja Signalin tapaisiin viestisovelluksiin takaovia, joilla voitaisiin kurkkia mm. terroristiepäiltyjen viesteihin. Niin WhatsApp kuin tietoturva-asiantuntijat ovat vahvasti tätä kehitystä vastaan.