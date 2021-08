Uusi PS5-malli on kevyempi pienemmän jäähdytyselementin takia

Vanha ja uusi versio vierekkäin. Kuva: Austin Evans

Ainakin Japanissa ja Australiassa myyntiin tulleessa uudessa versiossa on selvästi pienempi jäähdytyselementti, joka selittää eron kahden version painossa.Ei ole selvää miksi Sony vaihtoi jäähdytystä pienempään, mutta se voi pienentää valmistuskustannuksia. Evans kertoo videollaan, että pienemmän jäähdytyksen myötä konsolin lämpötilat ovat 3-5 astetta korkeammat.Uudessa mallissa myös tuuletin on saanut uudistusta, joka mahdollisesti liikuttaa ilmaa tehokkaammin, mutta äänenvoimakkuus on kuitenkin samalla tasolla.