Tapa se on tämäkin tienata: Vuokraa kasvosi tekoälylle, joka tekee siitä deepfake-videoita?

Isralilaisyhtiöon päättänyt yksinkertaistaa erilaisten ohjevideoiden ja markkinointimateriaalien luontia tekoälyn avulla. Käytännössä yhtiö luo videoita yrityksille, siten, että videoiden ääniraita tuotetaan puhtaasti tekoälyn avulla, kun taas videoilla esiintyvien "ihmisten" kasvot ovat deepfake-tekniikalla toteutettuja.Jotta yhtiö saisi mahdollisimman uskottavia ihmiskasvoja - ja nimenomaan luvan kanssa - on se päättänyt maksaa rahaa niistä. Hour Onen listoille voi siis myydä omat kasvonsa. Kaikkien palveluun liittyvien kasvot on lisätty tuotekuvastoon, josta sitten videoita tilaavat yritykset voivat valita omaan brändiinsä parhaiten sopivat kasvot.Eli idea on sama kuin vaikkapa mallitoimistoissa, mutta tässä tapauksessa kasvonsa palveluun myynyttä käyttäjää ei valintaprosessin jälkeen tarvita mihinkään, vaan Hour One käyttää valittuja kasvoja deepfake-tekniikan avulla ja luo tilatun videon.Valikoimaan lisätyistä käyttäjistä kuvataan käytännössä 4K-tarkkuudella video, jossa kyseinen henkilö puhuu erilaisia lauseita, vihreän kankaan edessä. Näin tuotettu materiaali riittää mainiosti siihen, että deepfake-tekniikalla on tarpeeksi materiaalia siihen, että kyseisen ihmiset kasvot voidaan puristaa sanomaan mitä vain, mitä tilaajayritys kasvojen haluaakin sanovan.Tekniikan yleisetyminen ei tietystikään lupaa kovin hyvää mainosnäyttelijöille, sillä heiltähän tekniikka vie käytännössä työt. Superjulkkiksille töitä tietysti riittää jatkossakin, mutta pienemmän budjetin mainoksissa deepfake-hahmot tulevat varmasti yleistymään lähivuosina. Tällöin tietysti päästäneen eroon myös kehnosti dubatuista mainoksista, jossa vaikkapa ranskalainen mainosnäyttelijä mainostaa shampoota ja vain ääniraita on vaihdettu suomeksi.Hour One lupaa myös MIT Technology Review'n haastattelussa, että kasvoja ei käytetä epämääräiseen mainontaan: Hour One ei tuota uhkapelimainontaa, poliittista mainontaa tai aikuisviihteeseen liittyvää sisältöä.