Netflix aloitti jo pelien testaamisen käyttäjillä

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY -- Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Vaikka Netflix on saatavilla valtavalla määrällä eri alustoja, niin alkuun pelit saapuvat kuitenkin vain älypuhelimille Nyt on paljastunut , että Netflixin pelisuunnitelmat ovat niin pitkällä, että projektiin on tarvittu testaajia kuluttajien joukosta.Pelitesteihin on päässyt osallistumaan mikäli on selannut Netflixiä Puolasta. Puolalaisille on tarjottu kahta Stranger Things -televisiosarjaan perustuvaa mobiilipeliä. Kuten aiemmin oli jo tiedossa, ei peleistä tarvitse maksaa lisää Netflix-tilauksen lisäksi.Pelejä mainostetaan Netflixin normaalissa feedissä sarjojen ja elokuvien seassa ja klikkaamalla peliä pääsee lukemaan lisätietoja ja latausnapista puhelin aukaisee Google Play Kaupan, josta pelit ladataan. Pelit – Stranger Things 1984 ja Stranger Things 3 – löytyvät kaupasta myös ilman Netflixiä, mutta niiden pelaamiseen vaaditaan Netflix-tunnukset.Pelit ovat jokseenkin luonnollinen jatke Netflixin interaktiivisesta sisällöstä, jonka myötä Netflix on pyrkinyt laajentamaan perinteisemmästä suoratoistosisällöstä muihin osa-alueisiin.