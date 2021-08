Likainen bisnes Instagramin takana: jäädytettyjä tilejä palautetaan isoa rahaa vastaan

Tähän tilanteeseen moni some-julkkis on vuosien saatossa törmännyt. Etenkinon tullut negatiivisessa mielessä kuuluisaksi siitä, että yhtiö sulkee varsin herkällä sormella tilejä, jotka se tulkitsee sääntöjensä vastaisiksi. Usein sääntöjen vastaisuus saattaa olla hyvinkin häilyvä käsite.Instagramin toinen piirre on se, että valitukset väärin perustein suljetuista tileistä kaikuvat pitkälti kuuroille korville: yhtiöllä on tapana lähettää vastineeksi vain automaattivastaus, jossa kerrotaan, että tilanne on nyt vain tämä, voi voi.Luonnollisesti ihmiset, joiden tärkein tulonlähde on ollut Instagram - tavalla tai toisella - ovat joutuneet paniikkiin, kun yhtäkkiä koko toimeentulo onkin pyyhkäisty pois, kenties yhden käyttäjän Instagramille tekemän valituksen perusteella.Samalla tilanne on avannut bisnesmahdollisuuksia hämäräperäisille toimijoille. Nämä toimijat ottavat yhteyttä suosittuihin some-julkkiksiin, joiden tili on syystä tai toisesta suljettu Instagramissa ja kertovat voivansa saada sen auki. kertoo useista tapauksista, joissa suljetun tilin omistajaan on otettu yhteyttä ja pyydetty isoa summaa rahaa vastineeksi siitä, että tili hoidetaan takaisin elävien kirjoihin. Artikkelissa mainitut summat vaihtelevat muutamista satasista aina kymmeniin tuhansiin euroihin.Ja mikä erikoisinta, useissa tapauksissa temppu on myös jostain syystä onnistunut: vaikka Instagram on kieltäytynyt palauttamasta tiliä, hämärälle toimijalle rahan maksamisen jälkeen tili onkin yhtäkkiä palautunut takaisin käyttöön, kaikkine seuraajineen.Useissa tapauksissa nämä epämääräiset pelastavat enkelit ovat kertoneet tuntevansa jonkun, joka työskentelee Instagramin omistavanpalkkalistoilla. Facebook luonnollisesti kieltää työntekijöiltään pyörtämästä aiemmin tehtyjä sulkemispäätöksiä, mutta kaikki viittaa siihen, että joku tai jotkut yhtiön sisällä tekevät silti tuottoisaa sivubisnestä palauttelemalla suljettuja tilejä takaisin toimintaan.Samalla myös muistetaan mainita siitä, että suurin osa tällaisista yhteydenotoista paljastuu huijauksiksi, joissa epätoivoisilta some-julkkiksilta viedään rahat saamatta mitään näkyvää aikaiseksi. Myös tietojen kalastelun riski on merkittävä. Mutta ilmeisesti myös oikeita, Instagramin sääntöjä ja Facebookin sisäisiä ohjeistuksia rikkovia "pelastavia enkeleitä" on liikkeellä - jotka tietysti eivät tee taikojaan hyvää hyvyyttään, van rahankiilto silmissä.Buzzfeedin mukaan etenkin aikuisviihdetähtien, pinup-mallien ja mm. kannabistuotteita promoavien sometähtien elämä Instagramissa on jatkuvasti tasapainoilua palvelun käyttösääntöjen rajamailla - ja usein juuri he päätyvät tilanteeseen, joissa tili yhtenä aamuna onkin lukittu, pysyvästi.