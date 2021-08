Arvostelu: Ninebot by Segway Max G30 - mitä on paremmin, kun sähköpotkulauta maksaa reilusti enemmän?

Sisältö

Ulkonäkö ja ominaisuudet



eturengas kätkee sisälleen sekä laudan moottorin että rumpujarrun



takarenkaasta löytyy sähköjarrut



laudan alapuolelta löytyy akkuja sekä sisäänrakennettu laturi

Tekniset tiedot

Paino 19,1 kg Renkaat 10", ilmatäytteiset Ulkomitat 116x7cm x 47,2cm x 120,3cm (pituus, leveys, korkeus)

taitettuna: 116,7cm x 47,2cm x 53,4cm Huippunopeus 25 km/h (rajoitettu 25 km/h tasoon EU:ssa, lainsäädännön vuoksi) Kantama 65 km Akku 15300 mAh Moottori 350W sähkömoottori Latausaika 6h (täysin tyhjästä täysin täyteen sisäänrakennetulla laturilla)

erikseen ostettavalla pikalaturilla 4 tunnissa Vesitiiviys rungolla IPX5 -suojaus (lue mitä IP-luokitukset tarkoittavat)

moottorilla IPX7 -suojaus Muuta ohjaustankoon integroitu pirikello;

valot edessä ja takana;

sähköinen takajarru, edessä rumpujarru; jaksaa nousta 20 asteen nousukulman mäkiä Hinta noin 900 euroa (tarkista päivän hinta täältä!)

Laturi on sisäänrakennettu



laudan alapuolelta latausliitin - kolmepinninen liitin on läppärin latausjohdon kaltaiselle perusjohdolle, pyöreään reikään tökätään erikseen ostettava pikalaturi

Nopeus ja kiihtyvyys

Paino ja käytettävyys

Kantama on hurja

Jaksaa vetää myös mäet ja isommat kuskit

Ajaminen

Ilmatäytteiset renkaat

Sovellus



sovelluksen päänäkymä



jarrutusenergian talteenoton tasoa voidaan säätää sovelluksen kautta

Laatuvaikutelma

Muita havaintoja



ohjaustangossa vasemmalta kädeltä löytyy käsijarru, joka jarruttaa sekä etu- että takarenkaita. lisäksi vasemmalta kädeltä löytyy myös kahvaan integroitu soittokello



etuvalo on LED-lamppu, joka on integroitu ohjaustankoon

Yhteenveto

Plussat

Erittäin pitkä kantama

Kiihtyvyys

Vääntö, jaksaa ylämäet ja isommatkin kuskit

Erittäin laadukas rakenne

Leveä seisoma-alusta

Tehokkaat ja häiriöttömät jarrut

Ilmatäytteiset renkaat - tärinät katoavat lähes kokonaan

Mukava ajettavuus

Miinukset

Paino ja koko aiheuttavat sen, että lautaa ei mielellään kanna edes lyhyitä matkoja

Ei koukkua kauppakasseille

Tähdet

Lue myös

Tyypillinen perusmallin arkikäyttöön soveltuva sähköpotkulauta maksaa nykyisin noin 300 - 500 euroa ja muistuttaa pitkälti vuonna 2019 testaamaamme Segway ES2 -sähköpotkulautaa : kantamaa on noin 20-30 kilometriä ja ne ovat käytännössä samoja lautoja, joita vuokrayhtiöt tarjoavat Suomessa.Segway Max G30 on kuitenkin monella tavalla täysin eri puusta veistetty tapaus. Kolmen kuukauden testijakson aikana huipputason sähköpotkulaudan erot keskihintaisiin malleihin tulivat hyvin selville, sekä hyvässä että huonossa.Segwayn huippumalli eroaa jo ulkoisesti tyypillisestä sähköpotkulaudasta joiltain osin. Aivan ensimmäisenä silmiin osuu selkeästi korkeammalla oleva ohjaustanko. Ohjaustangon korkeus on 120 senttimetrin korkeudella. Käytännössä laudalla ei voi järkevästi ajaa alle 160cm pitkä kuski, joten lauta on tarkoitettu selkeästi vain aikuisten käyttöön - seikka, joka tulee ilmi myös muissa asioissa.Toinen silmiinpistävä ero Segway Max G30 -laudassa ovat sen renkaat, jotka ovat selkeästi tavanomaista isommat. Renkaat ovat itse asiassa hurjan isot sähköpotkulaudaksi:, siinä missä suurimmassa osassa laudoista käytetään 8 tuuman rengaskokoa. Eli renkaat ovat yli 5cm isommat kuin peruslaudoissa.Toisekseen, kun taas vuokralaudoissa ja valtaosassa muista laudoista renkaat ovat täyskumiset. Ilmatäytteisten renkaiden hyvät ja huonot puolet tulivat ilmi nekin testimme aikana.Kolmas merkittävä piirre on laudan pohjarungon paksuus. Siinä missä useimmat sähköpotkulaudat ovat seisomatasoltaan varsin kapeita, noin sentin, kahden paksuisia, on Segway Max G30:n lautaosa usean sentin paksuinen.Laudan seisomaosaan onkin kätketty itse asiassa sekä sähköpotkulaudan laturi että osa laudan akuista.Kuten sanottua, Segway Max G30 sisältää itsessän laturin. Muissa testaamissamme sähköpotkulaudoissa laturi on nykyaikaisen läppärin laturia muistuttava pienehkö mötikkä, jossa on kaksi johtoa kytkettynä itse laturiin: töpseliin kytkettävä virtajohto ja lautaan kytkettävä latauspää.Segway Max G30:ssa latausta varten laudan pohjasta löytyy vain yksinkertaisesti luukku, jonka takaa löytyy läppärilaturin virtajohdolle menevä paikka. Johto toki tulee laudan mukana. Mutta käytännössä lautaa varten ei tarvitse kuskata mukana kuin johtoa, eli koko laturia ei tarvitse tunkea taskuun tai reppuun laudalla liikuttaessa.---laturijohto--Ja jos (ja erittäin todennäköisesti kun) työpaikalta löytyy samaa kolmepiikkistä läppäreissä käytettävää laturijohtoa, jota Segwaykin käyttää, ei johtoa tarvitse kuskata työpaikalle liikkuessa mukana lainkaan.Akun lataus aivan tyhjästä täysin täyteen kestää noin 6 tuntia, mutta kantaman ollessa hurjalla tasolla, tilanteita, joissa akku pitäisi heti saada tyhjästä täyteen, tuskin arkielämässä usein tulee vastaan.Euroopan Unionissa - ja Suomessa - sähköpotkulautojen huippunopeus on rajattu 25km/h tasoon, joten yhtään sen nopeampaa Segway Max G30 ei kulje kuin muutkaan laudat, vaikka merkittävästi kalliimpi onkin.Mutta kiihtyvyys onkin sitten aivan eri planeetalta: 350W sähkömoottori, sporttitilan ollessa käytössä, päräyttää laudan niin nopeasti huippunopeuteensa, että lautaa kannattaa opetella hallitsemaan kunnolla ennen nopeimman kiihtyvyyden tarjoavan sporttitilan käyttöön ottoa.---video kiihdytyksestä--Segway Max G30 jättää käytännössä kaikki muut sähköpotkulaudat nielemään pölyä kiihdytyksessä: lauta on niin nopea kiihtymään, että se on jo metritolkulla muita lautoja edellä silmänräpäyksessä.Segway Max G30 isoin ero käytännön elämässä muihin sähköpotkulautoihin on sen jykevyys. Lauta painaa hurjat 18 kiloa ja se on myös ulkoisilta mitoiltaan selkeästi useimpia lautoja isompi.Lisäpainolla on luonnollisesti saatu lautaan hurja akkukapasiteetti ja iso sähkömoottori. Mutta siitä aiheutuu arjen kannalta myös ongelmia.---taitettuna--Jos ajatuksenasi on käyttää sähköpotkulautaa työmatkoihin, on laudan kantaminen vaikkapa portaita pitkin todella tuskastuttava kokemus, johtuen sen painosta ja koosta. Etenkin tilanteissa, joissa työmatkasta osa tehdään sähköpotkulaudalla ja osa vaikkapa julkisella liikenteellä, laudan hankala kuljetettavuus alkaa tökkimään vastaan varsin pian.Tietysti jos työmatkan molemmissa päissä laudan voi parkkeerata ilman sen raahaamista kantamalla, ongelmaa ei tässä suhteessa ole.Mutta paino tekee laudasta myös hieman haastavan käsiteltävän silloin, kun sillä ei ajeta. Sen nostelu ja siirtely on merkittävästi hankalampaa kuin pienemmän ja siromman sähköpotkulaudan käsittely on.Valtavasta akustosta johtuen Segway Max G30 ylivoimaisesti paras puoli on sen käsittämättömän pitkä kantama. Yhtiö lupaa teknisissä tiedoissa laudalle perus-ajotilaa käytettäessä 65 kilometrin kantaman, mutta saimme omissa testeissämme kantaman venymään jopa tästäkin pidemmälle, aina yli 70 kilometrin tasolle.Luonnollisesti sporttitilan käyttö, jarruttelut ja kiihdyttelyt syövät kantamaa, joten ideaalitilanteeseen päästään lähinnä pitkää suoraa baanaa painettaessa, jossa ei tarvitse pysähtyä liikennevaloissa.Mutta myös kaupunkiolosuhteissa, aivan kaupungin ydinkeskustassa ajeltaessa, kantama oli käytännössä aina testimme aikana noin 50 kilometrin tasolla, pääosin sen yli.Tässä kohti pitää mainita se, että kaikkien sähköpotkulautojen kantama riippuu erittäin paljon kuskin painosta. Niin tälläkin kertaa. Noihin 50-70km kantamiin päästiin alle 70kg painavan kuskin toimesta.Tilanne muuttui radikaalisti, kun testissä avustava toverimme otti laudan testiin. Avustajalla oli elopainoa reilusti enemmän, kuin laudan teknisissä tiedoissa sallitaan käytettäväksi eli yli 100kg. Mutta mitäpä me emme tekisi testin vuoksi.Yli 100kg ohjastavan kuskin käytössä kantama käytännössä tippui noin 30km tasoon sekalaisessa arkikäytössä, sporttitilaa pääosin käytettäessä.Vääntöä iso akku ja tehokas sähkömoottori tarjoavat huomattavasti enemmän kuin tyypillisissä markettien sähköpotkulaudoissa.Käytännössä tämä näkyy niin, että alle 70kg painavalla kuskilla jyrkempiäkään mäkiä kiivettäessä ei Segway Max G30 vauhti hidastu käytännössä lainkaan, vaan sama vauhti pysyy, mentiin sitten tasamaata tai jyrkkää mäkeä.--video--Myös isommalla kuskilla Segway kulki tasamaalla ja loivemmissa nousuissa täyttä vauhtia. Ainoastaan jyrkät mäet tuottivat pientä vaikeutta: spottitilaa käytettäessä yli 100kg kuski kokeili testissämme ajaa noin 7 asteen nousukulman pitkän mäen. Lauta jaksoi kuin jaksoikin vetää mäen päälle asti, mutta vauhti hidastui nousussa alimmillaan 13km/h tasoon tavallisesta 25km/h tasosta.Se tärkein, eli ajaminen... Ninebot by Segway Max G30 oli aivan käsittämättömän hauska ajettava.Käytännössä kaikki edullisempien sähköpotkulautojen ongelmat oli korjattu kuntoon. Laudalla pystyi hieman kevyempi kuski ajamaan jyrkkiäkin ylämäkiä vauhdin hiipumatta pätkääkään.Ilmatäytteiset renkaat olivat uskomaton parannus perinteisiin täyskumisiin renkaisiin: kaikki tärinä ja katukiveysten iskut vaimenivat merkittävästi ja matkanteosta tuli todella paljon mukavampaa.Hurja kiihtyvyys pelotti ensimmäisiä kertoja kokeillessa, vaikka sähköpotkulaudoilla ajelusta kokemusta olikin jo usealta vuodelta. Vasta parin pidemmän käyttökerran jälkeen sporttitilan uskalsi ottaa pysyvämmin käyttöön, kun laudan kiihtyvyyden kanssa oli päässyt oikeasti sinuiksi.Lisäksi valtava akkukesto teki sen, että laudalla uskalsi - ja halusi - lähteä myös pidemmille lenkeille, ilman pelkoa akun loppumisesta kesken matkan.Kuten aiemmin mainittua, Segway Max G30 ilmatäytteiset renkaat tekivät ajamisesta hurjan paljon miellyttävämpää kuin perinteisillä sähköpotkulaudoilla.Tämä oli ensimmäinen sähköpotkulauta, jolla myös sorapäällysteisillä teillä ajelu oli miellyttävä kokemus - eikä paikkoja hampaista tiputtava kauhukokemus, kuten se muilla laudoilla yleensä on ollut. Tässä tietysti auttoi myös laudan oma iso massa, joka osaltaan tasapainottaa lautaa ja vähentää tärinää.Ainoa selkeä ongelma ilmatäytteisissä renkaissa on se, että luonnollisesti ilmatäytteiset renkaat voivat mennä puhki - aivan kuten pyörissä tai mopoissakin. Segway on ottanut tämän kuitenkin huomioon ja renkaat ovat ns. sisäkumittomat mallit, jotka on ilman lisäksi täytetty nestemäisellä tiivistysaineella, jonka pitäisi ehkäistä renkaiden puhkeamista erittäin tehokkaasti.Testissämme renkaat pysyivät ehjänä, vaikka välillä lautaa ajeltiinkin hyvinkin epäilyttävien osuuksien läpi.Segwayn asetuksia säädetään sovelluksen kautta. Sovellus ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi, joten aavistuksen verran englantia pitää tämän laudan kanssa osata. Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille.Sovelluksen kautta voidaan muuttaa mm. KERS-asetuksia eli sitä, miten nopeasti lauta jarruttaa ja kerää liike-energiaa talteen. Lisäksi mm. ohjelmiston päivitys tehdään sovelluksen kautta.Mitään ihmeempiä asetuksia laudalle ei sovelluksen kautta tarvitse tehdä, mutta sen kautta lauta voidaan myös lukita elektronisesti.Segway Max G30 on rakennettu samalla hienostuneella pieteetillä kuin vaikkapa panssarivaunu. Se ei nitise, se ei natise - se kestäisi todennäköisesti myös höyryjyrän alle jäämisen.Eli laatuvaikutelma on todella upea ja viimeistelty. Tästä sähköpotkulaudasta on mahdoton löytää kohtaa, josta tulisi olo, että tässä on nyt valmistusvaiheessa päätetty oikaista ja säästää vähän.Paino ja iso fyysinen koko vielä jollain tavalla korostavat tätä tankkimaista, kaiken kestävää rakennetta entisestään.Pienet yksityiskohdat ovat nekin kohdallaan Segwayssa. Soittokello on integroitu kiinteästi osaksi ohjaustankoa. Vakionopeudensäädin löytyy ja jos se on sovelluksen kautta otettu käyttöön, aktivoituu vakionopeudensäädin automaattisesti kun laudalla on ajettu hetken aikaa samaa, tasaista nopeutta.Lisäksi laudan jarrut on suunniteltu varsin fiksuiksi: jarrutus tapahtuu vasemmasta kahvasta löytyvällä fyysisellä jarrukahvalla, joka aktivoi samalla sekä takaa löytyvän sähköjarrun että eturenkaasta löytyvän rumpujarrun. Jarrutus onkin tasainen, mutta tarvittaessa hyvinkin nopea.Ainoastaan yksi pieni seikka ärsytti Segwayn kanssa: muissa yhtiön laudoissa on ohjaustangossa kiinteä, metallinen koukku kauppakassien kuljetusta varten, mutta Segway Max G30:ssa sellaista ei jostain syystä ollut lainkaan. Eli kauppaostokset pitää kuskata repussa tai ohjaustangosta roikuttaen.--nopeusnäyttö--Nopeusnäytöstä näkee tärkeimmät yhdellä vilkaisulla: sen hetkisen nopeuden, käytössä olevan ajotilansekä akun varauksen.Valot on integroitu lautaan itseensä: etuvalo on ohjaustangon putkessa upotettuna ja sen led-valo on erinomainen: se osoittaa juuri oikealle tasolle tietä ja on erittäin kirkas. Takaa puolestaan löytyy punainen, lokasuojaan integroitu ajovalo, joka vilkkuu jarrutettaessa.Mitä oikeastaan saa, kun iskee tiskiin 400 euroa enemmän rahaa kuin mitä perusmallinen sähköpotkulauta maksaa?Ninebot by Segway Max G30 lyö tiskiin hurjan pitkän kantaman, vielä hurjemman kiihtyvyyden, todella tukevan rakenteen sekä tärinät poistavat ilmatäytteiset renkaat.Käytännössä Segway Max G30 on niin lähellä täydellistä pidemmille matkoille tarkoitettua sähköpotkulautaa kuin tällä hetkellä vain voi olla. Lauta on 10-25km yhteen suuntaan suuntautuvia työmatkoja sähköpotkulaudalla kulkevalle täydellinen valinta.Ainoa huono puoli laudassa on sen paino ja koko: laudan kantamista ei mielellään ottaisi jokapäiväiseksi rutiiniksi. Kevyemmät, edullisemmat laudat voi napata kainaloon vaikka bussissakin, mutta Max G30 on niin iso, että sitä ei halua ottaa mukaan julkiseen kulkuvälineeseen.Jos etsit käyttölautaa pidemmille työmatkoille - ja aiot oikeasti myös käyttää sitä - niin Max G30 on mielestämme loistava valinta. Jos taas etsit näppärästi kainaloon sujahtavaa pientä sähköpotkulautaa, jota voi tarvittaessa kantaa pidempiäkin matkoja, kannattaa jättää tämä malli väliin.Tähdistä olisi vaikea tiputtaa mitään pois. Ainoastaan laudan paino oli merkittävä miinus, mutta toisaalta sähköpotkulaudan suhteen on pakko tehdä valinta: haluaako pitkän kantaman vai kevyen laudan - molempia ei voi saada, sillä akut painavat paljon. Joten lauta piti arvostella juurikin sellaisena kuin se on: pitkän kantaman sähköpotkulautana, joka on tarkoitettu siihen, että sillä voi suhata pidempiä matkoja ilman välilatausta.Joten ainoa oikea moitteen sana tulee puuttuvasta kauppakassikoukusta, jota emme kuitenkaan katsoneet niin isoksi puutteeksi, että sen takia tähtiä voisi tipauttaa. Täyden viiden tähden lauta siis.