Creativelta täysin langattomat Outlier Air V3 nappikuulokkeet jopa 10 tunnin akunkestolla

Creativen mukaan toistoaikaa riittää yhdellä latauksella jopa 10 tunniksi ja latauskotelon kanssa jopa 40 tunniksi. Latauskotelo on varustettu USB-C -liitännällä ja se tukee myös langatonta latausta.Creative kertoo panostaneensa äänenlaatuun. Bioselluloosasta valmistettujen 6 mm kaiutinelementtien luvataan tarjoavan yksityiskohtaisia ylä-ääniä, tasapainoisia keskiääniä ja vaikuttavaa bassoa. Yhteys toteutetaan Bluetooth 5.2:n avulla ja kuulokkeet tukevat SBC ja AAC koodekkeja.Kuulokkeissa aktiivinen melunvaimennus, joka pystyy poistamaan esimerkiksi tuulettimen ja ilmastointilaitteen tuottaman äänen lähes kokonaan. Lisäksi löytyy myös tila, joka päästää ääniä läpi. Kuulokkeet tukevat kosketustoimintoja.Ääntä ja kosketustoimintoja voi hallita sovelluksen kautta.Nappikuulokkeet saapuvat kahdella pehmeällä silikonitulppaparilla, jotka on suunniteltu eri korvatyyppeihin sopiviksi ja peittävät korvakäytävän optimaalista käyttömukavuutta varten. Tuote on myös entistä kevyempi ja painaa vain 5,2 g. Rakenteeltaan kuulokkeet ovat varustettu IPX5-luokituksella.Kuulokkeiden koko on 21.2 x 24.5 x 26.7 mm ja kotelon puolestaan 78 x 45.8 x 29.7 mm.Kuulokkeet julkaistaan tarjoushintaan 59,99 euroa ja normaalihinta on 69,99 euroa.Lisätietoa saa täältä