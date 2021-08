Virustorjuja Avast myytiin 7,3 miljardilla eurolla, kaupassa myös CCleaner

Kauppasumma maksetaasn osittain NortonLifeLockin osakkeilla ja summa vaihtelee kurssista riippuen 8,1 miljardin ja 8,6 miljardin dollarin välillä, eli hinnaksi muodostuu reilut 7 miljardia euroa. Avast on Prahassa pääkonttoria pitävä yhtiö, joka on kuitenkin rekisteröity Britanniaan. Yhtiö on ollut listattuna Lontoon pörssissä. NortonLifeLock on tarjonnut osakkeenomistajille kahta erilaista mallia, joista toisessa kauppasummasta pääosa maksettaisiin osakkeillaja toisessa pääosin rahallaYhtiöt ovat molemmat keskittyneet nimenomaan kuluttaja-asiakkaisiin. NortonLifeLock on aiemmin ollutosa, mutta irtosi siitä omaksi yhtiökseen - yritysasiakkaiden toimintojen siirtyessäomistukseen. Vastaavasti Avast on aina keskittynyt nimenomaan kuluttaja-asiakkaisiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.Avast osti itselleen vuonna 2017 suositun CCleanerin ja yhtoö on saanut sittemmin käyttäjäkunnalta paljonkin kritiikkiä CCleanerin kohtelusta yhtiön alaisuudessa.NortonLifeLock on laajentunut yritysostoilla hiljattain muutenkin: yhtiö ostivuoden 2020 joulukuussa. Tuolloin kauppasumma oli toki selkeästi nyt syntynyttä kauppaa pienempi: Avira myytiin 360 miljoonalla dollarilla.