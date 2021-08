Instagramista on tullut TikTok-klooni ja valokuvaajat eivät pidä muutoksesta

Facebookin ostettua Instagramin vuonna 2012 asiat pysyivät pitkään alkuperäisessä ruodussaan. Mutta vuoden 2018 aikoihin, kun Systrom lähti yhtiöstä, Instagram alkoi muuttumaan merkittävästi. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajann vision mukaan Instagramin kuuluu olla paikka, joka viihdyttää ihmisiä. Selkeä ero siis aiempaan ajattelumalliin.Tavallisen käyttäjän näkökulmasta isoin muutos on ollut Instagramin siirtyminen askel askeleelta kohti videoita. Instagramin tarinat ovat olleet huikea menestys ja yhtiö on varsin ponnekkaasti koettanut puskea myöskäyttäjien silmille - siinä välillä onnistuen, välillä epäonnistuen. Nykyisin yhtiö asemoikin tärkeimmiksi kilpailijoikseenjaeikä niinkään kilpailevia kuvapalveluita.Nyt yhtiö aikoo panostaa vielä aiempaakin selvemmin videoihin ja haluaa kaapata itselleen siivun valtavasta lyhytvideoiden markkinasta, jonka TikTok käytännössä loi tyhjästä ja johon myös YouTube hyppäsi mukaan Shorts -toiminnollaan hiljattain.Muutos herättää kauhua niissä käyttäjissä, joille Instagram on ollut tapa tuoda omaa taidetta esiin, olipa se sitten maalaustaidetta, valokuvataidetta tai jotain muuta. artikkelissa monet satoja tuhansia seuraajia omaavat isot Instagram-tekijät pelkäävät palvelun kohtalon puolesta.Samaan aikaan kritiikkiä on aiheellisesti esitetty mm. Instagramin haluttomuudesta nostaa palvelussa olevien kuvien tarkkuutta ja yleisesti yhtiön haluttomuutta kehittää muita syötejulkaisuun liittyviä toimintoja. Sen sijaan uudet, pääasiassa videoon keskittyvät ominaisuudet ovat yhtiön kokeilulistalla lähes jatkuvasti.MYös kuvavirran algoritmeja on kritisoitu. Tutkimuksen mukaan mahdollisimman vähäinen vaatetus nostaa kuvien näkyvyyttä palvelussa merkittävästi. Samaan aikaan ruokakuvat ja vaikkapa maisemakuvat näkyvät keskivertokuvia selkeästi heikommin Instagramin syötteessä.Iso suunta valokuvaajien keskuudessa maailmalla tuntuu olevan kohti. Vaikka Twitter on tunnettu etenkin keskusteluistaan, ilmeisesti Twitterin algoritmi kohtelee myös valokuvaajien julkaisuja huomattavasti suopeammin kuin Instagramin nykyinen algoritmi.