Viikon luetuimmat: Sekuntikelloissa järisyttävä bugi? Jos Gilfvirta pysähtyy, Suomi on lirissä, ...

Viikon 31/2021 luetuimmat uutiset Suomessa

HIGH.FI -palvelut

Viikon luetuin uutinen olikin - pitkästä aikaa - pandemiaan liittyvä, jossa käytiin läpi sitä, miten iso osa täysin rokotetuistakin moni sairastuu koronaan. Asiantuntija avaa tilastoa artikkelissa, jossa kerrotaan syyksi yksinkertaisesti sen, että kaikissa koronarokotteissa suoja on jotain alle sadan prosentin tasolla. Joten, jos vaikkapa rokotuksen suojaustaso on 90% ja rokotuksia on saanut puolet väestöstä, on tuo 10% kattava määrä ihmisiä jo varsin korkea.Muiden luetuimpien uutisten joukossa oli myös tutkijoiden huoltahidastumisesta ja sen vaikutuksesta Suomen ilmastoon pitkällä tähtäimellä. Myös juttu alastonkuvia tekoälyn avulla luova sovellus nousi luetumpien juttujen joukkoon viime viikolla.Uutisten lukukertoja kertyy mm. seuraavista palveluista:...lisäksi listalle päätyy myös useita muita pienempiä sovelluksia ja palveluita, jotka käyttävät avointa rajapintaamme , joka mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen HIGH.FI'n keräämien uutisten päälle.