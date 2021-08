Google julkaisi uudet Nest Cam ja Nest Doorbell valvontakamerat

Laitteissa on panostettu helppoon käyttöönottoon sekä älykkyyteen. Itse laitteet osaavat nyt tunnistaa esimerkiksi ihmiset, eläimet ja ovikellon kohdalla pakettien saapumiset, kun yleensä tällaiset ominaisuudet ovat erillisen kuukausimaksun takana. Parempi ja nopeampi tunnistus vähentää turhien ilmoitusten lähettämistä.Ilmaiseksi laitteet tallentavat kolmen tunnin edestä videota, mutta halutessaan voi hankkia myös kuukausimaksullisen Nest Aware -tilauksen, jolla saa enemmän tapahtumien videohistoriaa talteen.Kumpikin maksaa 199,99 euroa. Ne ovat ennakkotilattavissa Google Storesta ja saataville ne tulevat 24. elokuuta alkaen.Nest Cam sopii käytettäväksi ulkona ja sisällä. Laite voidaan helposti asentaa vaikkapa ulos ja halutessaan laitteelle voi ostaa säänkestävän johdon, jolloin kameraa ei enää tarvitse ladata.Kameran luvataan tuottavan selkeää kuvaa myös hämärässä ja lisävalaistusta varten Googlelta on tulossa myös Nest Cam valonheittimellä. Kameran lisäksi laitteessa on kaiutin ja mikrofoni, joten vieraiden äänet voi kuulla ja heille voi vastata. Kuvan lähettämiseen tarvitaan Wifi-yhteys, mutta yhteyden katketessa laite pystyy tallentamaan kuvaa sisäiseen muistiin jopa tunnin ajan.Vastaavia ominaisuuksia on tuotu myös Nest Doorbell -ovikelloon. Erikoisuutena on pystysuuntainen 3:4-kuvasuhteen video, joka helpottaa koko ihmisen näkemisen ja maassa olevien pakettien havaitsemisen. Ovikello osaa erikseen tunnistaa paketit ja lähettää niistä oman ilmoituksen.Vierailijoille voi jutella mikrofonin ja kaiuttimen avulla tai laite voidaan laittaa toistamaan valmiiksi kirjoitettu vastaus.Molemmat laitteet toimivat Google Home -sovelluksen kanssa, josta voi helposti tarkistaa laitteiden tallentaman kuvan.