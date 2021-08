Euron kuukaudessa maksava Spotify? Kokeilussa parhaillaan

Kokeilu on parhaillaan käynnissä Yhdysvalloissa, jossa tietyille Spotifyn ilmaisversion käyttäjille on tarjottu mahdollisuutta osallistua-tilaukseen. Kyseinen malli maksaa ainoastaan kymmenesosan perustilauksesta eli dollarin kuukaudessaPalvelu on tavallaan välimalli ilmaisversion ja täyden maksullisen version väliltä. Plus-tilauksessakin sovelluksessa ovat mukana mainokset, aivan kuten ilmaisversiossakin. Mutta siinä missä ilmaisversion käyttäjät eivät voi hypätä ei-toivottujen kappaleiden yli kuin korkeintaan kuusi kertaa tunnissa, voi Plus-tilaaja hypätä rajattomasti kappaleiden yli.Lisäksi ilmaisversion käyttäjät eivät voi käytännössä valita itse kappaleita, joita kuunnellaan, vaan musiikkivalikoima pohjautuu Spotifn luomiin valmiisiin soittolistoihin. Plus-tilaajille kappaleiden vapaampi valinta on mahdollista, aivan kuten täysversiossakin.Spotify on vahvistanut asiasta uutisoineelle The Vergelle Spotify Plus -palvelun kokeilujakson olevan aivan totisinta totta. Mutta samalla yhtiö painottaa, että kyseessä on kokeilu, jonka lopputuloksisa ei vielä tiedetä - tilausmalli saattaa päättyä hyvinkin pian tai sitä saatetaan muokata tulevaisuudessa jollain tavalla.Yhtiö on muutenkin pyrkinyt luomaan uusia tilausmalleja, jotta palvelu pysyisi houkuttelevana maksaville asiakkaille. Viimeksi vuoden 2020 kesällä Spotifylle tuli tarjolle Spotify Duo -tilausmuoto , joka on tarkoitettu etenkin pariskunnille.Spotify Plus -kokeilu on rajattu ainoastaan ohjelmaan kutsutuille käyttäjille ja on toistaiseksi rajattu pelkästään Yhdysvaltoihin.