Tulli etsii välittäjää noin 2000 bitcoinin myyntiä varten

on avannut tarjouskilpailun virtuaalivaluuttojen välittäjästä. Tarkoituksena on löytää kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toimija, joka pystyy turvallisesti ja luotettavasti hoitamaan valtiolle tuomittujen virtuaalivaluuttojen myymisen.

"Pyydämme kiinnostuneita toimijoita osallistumaan kilpailutukseen. Tavoitteenamme on luoda pysyvä menettely, jonka avulla voimme turvallisesti ja luotettavasti realisoida valtiolle tuomitut virtuaalivaluutat jatkossakin. Valittavan toimijan on täytettävä muun muassa virtuaalivaluuttalain mukaiset vaatimukset laajasti, kertoo talousjohtaja Pekka Pylkkänen."

Tullin hallussa oli viime tammikuussa 1 981 bitcoinia, joita on takavarikoitu mm. huumekauppaan liittyvien rikosten selvittelyn yhteydessä. Näiden arvo heinäkuun lopun kurssilla on noin 66 miljoonaa euroa.Tarjouskilpailu järjestetään kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, johon Tulli valitsee mukaan enintään viisi ehdokasta.Kilpailutuksen tarkoituksena on valita yhdestä kolmeen välittäjää huolehtimaan Tullin takavarikoimien virtuaalivaluuttojen realisoimisesta. Ehdokkaaksi kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn voi ilmoittautua 30.8.2021 klo 16.00 asti. Neuvottelut menettelyyn valittujen ehdokkaiden kanssa sekä lopullisen tarjouspyynnön julkaisu ehdokkaille on tarkoitus tehdä syksyn 2021 aikana. Hankintailmoitus on julkaistu hankintailmoitukset.fi-sivuilla.